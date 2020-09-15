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Business Class (Пермь)
Business Class (Пермь)

На достройку двух проблемных домов в Перми направят 1 млрд рублей

Федеральный и региональный фонды защиты прав дольщиков заключили соглашения о совместном финансировании достройки двух проблемных домов в Перми: по ул. Екатерининской, 175 и ул. Толмачева, 15. Стоимость завершения строительства первого составит 698,8 млн рублей, второго – 369,3 млн рублей.В источнике
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Рифей-Пермь

В Перми на достройку двух проблемных домов выделят 1 млрд рублей

Рифей-Пермь01:44
Новый компаньон

Принято решение о достройке двух проблемных домов в Перми

Новый компаньон02:12
Новости Перми 59.ru

В Перми достроят дома на Екатерининской, 175 и Толмачева, 15

Новости Перми 59.ru01:44
Business Class (Пермь)

На достройку двух проблемных домов в Перми направят 1 млрд рублей

Business Class (Пермь)02:14
Properm.ru

Фонд защиты дольщиков выделит деньги на достройку проблемных домов на Екатерининской и Толмачева

Properm.ru01:43
РБК Пермский край

Фонды защиты дольщиков обеспечат достройку двух проблемных домов в Перми

РБК Пермский край01:27
Сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Перми достроят еще два проблемных объекта, квартиры в которых ждут 637 человек

Сайт губернатора и Правительства Пермского края00:51

Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»

На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Веснавчера в 10:55
1,1K

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.
Российская газета03:13
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Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах

Самая большая доля расходов зафиксирована в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6) и в Магаданской области (12,9). Всего же более 10 процентов своих потребительских расходов направляют на оплату ЖКУ жители 47 регионов.
Парламентская газетавчера в 04:35
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
1K

Россия открыла границу с Южной Осетией

«Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
РБК02:07
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