Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Business Class (Пермь)
Business Class (Пермь)

На достройку двух проблемных домов в Перми направят 1 млрд рублей

Федеральный и региональный фонды защиты прав дольщиков заключили соглашения о совместном финансировании достройки двух проблемных домов в Перми: по ул. Екатерининской, 175 и ул. Толмачева, 15. Стоимость завершения строительства первого составит 698,8 млн рублей, второго – 369,3 млн рублей.В источнике
Подробнее о событии
Business Class (Пермь)

На достройку двух проблемных домов в Перми направят 1 млрд рублей

Business Class (Пермь)02:14
Новый компаньон

Принято решение о достройке двух проблемных домов в Перми

Новый компаньон02:12
РБК Пермский край

Фонды защиты дольщиков обеспечат достройку двух проблемных домов в Перми

РБК Пермский край01:27
Рифей-Пермь

В Перми на достройку двух проблемных домов выделят 1 млрд рублей

Рифей-Пермь01:44
Properm.ru

Фонд защиты дольщиков выделит деньги на достройку проблемных домов на Екатерининской и Толмачева

Properm.ru01:43
Новости Перми 59.ru

В Перми достроят дома на Екатерининской, 175 и Толмачева, 15

Новости Перми 59.ru01:44
Сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Перми достроят еще два проблемных объекта, квартиры в которых ждут 637 человек

Сайт губернатора и Правительства Пермского края00:51

На границе Белоруссии и Украины скопились несколько сотен хасидов

Несколько сотен паломников-хасидов скопились на границе Белоруссии и Украины, они не оставляют попыток попасть на Украину несмотря на запрет, сообщила во вторник пресс-служба украинской государственной пограничной службы.
РИА Новости02:38

Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову

В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.
Известия23:00
403

Правительство ФРГ сообщило о начале анализа ОЗХО проб Навального

Как заявило федеральное правительство, специальные лаборатории во Франции и Швеции провели повторные исследования проб Навального и подтвердили отравление веществом, принадлежащем к группе "Новичок".
РИА Новостивчера в 10:00
3,1K

Глава СВР России Сергей Нарышкин утверждает, что все запасы «Новичка» на территории РФ были уничтожены

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин утверждает, что все запасы "Новичка" на территории России были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия.
Эхо Москвы04:03

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
853

На Украине разгерметизировался газопровод с российским газом

Газовый трубопровод, поставляющий российский газ в Европу, разгерметизировался в районе поселка городского типа Чабаны в Киевской области, сообщил исполнительный комитет Чабанского поселкового совета.
Ведомости02:36
45

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
31