Общество

Business Class (Пермь)Business Class (Пермь)На достройку двух проблемных домов в Перми направят 1 млрд рублей

Федеральный и региональный фонды защиты прав дольщиков заключили соглашения о совместном финансировании достройки двух проблемных домов в Перми: по ул. Екатерининской, 175 и ул. Толмачева, 15. Стоимость завершения строительства первого составит 698,8 млн рублей, второго – 369,3 млн рублей.
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На достройку двух проблемных домов в Перми направят 1 млрд рублей

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Фонд защиты дольщиков выделит деньги на достройку проблемных домов на Екатерининской и Толмачева

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