Общество
Business Class (Пермь)На достройку двух проблемных домов в Перми направят 1 млрд рублей
Федеральный и региональный фонды защиты прав дольщиков заключили соглашения о совместном финансировании достройки двух проблемных домов в Перми: по ул. Екатерининской, 175 и ул. Толмачева, 15. Стоимость завершения строительства первого составит 698,8 млн рублей, второго – 369,3 млн рублей.
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В Перми достроят еще два проблемных объекта, квартиры в которых ждут 637 человек
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«Совкомфлот» намерен провести первичное размещение акций на бирже. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Минтранс России подготовил поправки к Правилам дорожного движения
Министерство транспорта Российской Федерации подготовило проект поправок к ПДД.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 11:04
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В одном из пятизвездочных отелей турецкой Антальи изнасиловали российскую школьницу, приехавшую на отдых с семьей.
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Хоккеисты «Даллас Старз» одержали волевую победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче серии полуфинала плей-офф Кубка Стэнли.
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Полиция Иркутской области объявила вознаграждение за поимку двух беглых преступников Сергея Устюгова и Татьяны Никитиной.
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Ученые нашли самое маленькое белковое соединение, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2.
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Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд
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«Росгосстрах» требует от экс-владельца более $200 млн в Лос-Анджелесе
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Сжиженный газ отступил из Европы
Впервые в этом году поставки сжиженного газа в Европу накопленным итогом стали отставать от темпов 2019 года.
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