Федеральный и региональный фонды защиты прав дольщиков заключили соглашения о совместном финансировании достройки двух проблемных домов в Перми: по ул. Екатерининской, 175 и ул. Толмачева, 15. Стоимость завершения строительства первого составит 698,8 млн рублей, второго – 369,3 млн рублей.

На достройку двух проблемных домов в Перми направят 1 млрд рублей

Политика NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который находится на лечении в Германии, обсудил свое отравление с немецким прокурором и заявил, что планирует вернуться в Россию, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности Германии. 3,1K

Общество Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС. 393

Политика Трамп пригрозил Ирану ответом в случае нападения Американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану, что в том случае, если Тегеран совершит нападение на представителей США, Вашингтон ответит «в тысячу раз масштабнее». 16

Космос Китай запустил ракету с девятью спутниками с морской платформы В Китае прошёл успешный запуск ракеты CZ-11, которая вывела на земную орбиту девять спутников для фото- и видеосъёмки поверхности Земли. 3

Наука Вулканы оказались опасны для глобального климата Земли Ученые из Университета Колорадо в Боулдере (США) установили, что вулканы оказывают гораздо более значительное влияние на атмосферу нашей планеты, чем считалось ранее. 15

Финансы «Совкомфлот» объявил о намерении провести IPO «Совкомфлот» намерен провести первичное размещение акций на бирже. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Происшествия Российскую школьницу изнасиловали в пятизвездочном отеле Турции В одном из пятизвездочных отелей турецкой Антальи изнасиловали российскую школьницу, приехавшую на отдых с семьей. 1K

Хоккей Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли Хоккеисты «Даллас Старз» одержали волевую победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче серии полуфинала плей-офф Кубка Стэнли.

Политика Зеленский рассказал о гуманитарной катастрофе в ДНР и ЛНР На неподконтрольной Украине территории Донбасса гуманитарная катастрофа из-за ситуации с коронавирусом, заявил президент Владимир Зеленский в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

Экономика Виртуальные операторы связи Danycom.Mobile и MCN Telecom объединяются Виртуальные операторы связи Danycom.Mobile и MCN Telecom подписали соглашение о намерении объединить технологии и абонентскую базу по бизнес-модели разделения расходов и доходов, говорится в сообщении Danycom.Mobile.

Шоу-бизнес Видео танца Рудковской с Биланом высмеяли в Сети В Сети предположили, что танцевальные ролики для социальных сетей, которые Рудковская и Плющенко в большом количестве записывали во время режима самоизоляции, не прокачали способности бизнесвумен изящно двигаться. 8

Экономика «Росгосстрах» требует от экс-владельца более $200 млн в Лос-Анджелесе В сентябре страховая компания «Росгосстрах» подала иск в Высший суд штата Калифорния по округу Лос-Анджелес к экс-владельцу Данилу Хачатурову, сообщает РБК со ссылкой на исковое заявление. 17