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Business Class (Пермь)

На достройку двух проблемных домов в Перми направят 1 млрд рублей

Федеральный и региональный фонды защиты прав дольщиков заключили соглашения о совместном финансировании достройки двух проблемных домов в Перми: по ул. Екатерининской, 175 и ул. Толмачева, 15. Стоимость завершения строительства первого составит 698,8 млн рублей, второго – 369,3 млн рублей.В источнике
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ВЕТТА

В Перми за 1 млрд достроят два проблемных дома на Екатерининской и Толмачева

ВЕТТА02:57
РБК Пермский край

Фонды защиты дольщиков обеспечат достройку двух проблемных домов в Перми

РБК Пермский край01:27
Новости Перми 59.ru

В Перми достроят дома на Екатерининской, 175 и Толмачева, 15

Новости Перми 59.ru01:44
Рифей-Пермь

В Перми на достройку двух проблемных домов выделят 1 млрд рублей

Рифей-Пермь01:44
Properm.ru

Фонд защиты дольщиков выделит деньги на достройку проблемных домов на Екатерининской и Толмачева

Properm.ru01:43
Новый компаньон

Принято решение о достройке двух проблемных домов в Перми

Новый компаньон02:12
Сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Перми достроят еще два проблемных объекта, квартиры в которых ждут 637 человек

Сайт губернатора и Правительства Пермского края00:51

Мишустин подписал постановления о продлении стимулирующих выплат

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, предполагающее продление на сентябрь стимулирующих выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русскомвчера в 10:01
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Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки»

Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки», — сообщил украинский президент.
РБК08:24

В Marvel нашли суперзлодея на замену Таносу

Американский актер Джонатан Мэйджерс, сыгравший одну из главных ролей в свежем сериале "Страна Лавкрафта" от HBO, присоединится к кинематографической вселенной Marvel в фильме "Человек-муравей 3". Об этом сообщает Deadline.
Российская газета06:45

NASA хочет заплатить компаниям за возвращение лунных камней

Американское космическое агентство объявило беспрецедентный тендер: оно хочет заплатить компаниям за взятие образцов лунных горных пород в рамках американской стратегии по развитию возможностей для разработки внеземных минеральных ресурсов.
V-kosmose.comвчера в 08:24
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В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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Microsoft назвала точные размеры и вес Xbox Series X и Xbox Series S

На страницах Microsoft, посвящённых консолям нового поколения: Xbox Series X и Xbox Series S, помимо прочего, указаны характеристики (которые уже были известны) и точные размеры, а также вес устройств: Xbox Series S — 6,5 x 15, x 27,5 см, вес около 2 кг; Xbox Series X — 15,1 x 15,1 х 30,1 см, вес около 4,5 кг.
Игромания.ру02:38