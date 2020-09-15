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Business Class (Пермь)
Business Class (Пермь)

На достройку двух проблемных домов в Перми направят 1 млрд рублей

Федеральный и региональный фонды защиты прав дольщиков заключили соглашения о совместном финансировании достройки двух проблемных домов в Перми: по ул. Екатерининской, 175 и ул. Толмачева, 15. Стоимость завершения строительства первого составит 698,8 млн рублей, второго – 369,3 млн рублей.В источнике
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Business Class (Пермь)

На достройку двух проблемных домов в Перми направят 1 млрд рублей

Business Class (Пермь)02:14
Сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Перми достроят еще два проблемных объекта, квартиры в которых ждут 637 человек

Сайт губернатора и Правительства Пермского края00:51
Новости Перми 59.ru

В Перми достроят дома на Екатерининской, 175 и Толмачева, 15

Новости Перми 59.ru01:44
Рифей-Пермь

В Перми на достройку двух проблемных домов выделят 1 млрд рублей

Рифей-Пермь01:44
Properm.ru

Фонд защиты дольщиков выделит деньги на достройку проблемных домов на Екатерининской и Толмачева

Properm.ru01:43
РБК Пермский край

Фонды защиты дольщиков обеспечат достройку двух проблемных домов в Перми

РБК Пермский край01:27
Новый компаньон

Принято решение о достройке двух проблемных домов в Перми

Новый компаньон02:12

Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»

На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Веснавчера в 10:55
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Песков заявил, что в Кремле будут только рады возвращению Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы оппозиционера Алексея Навального возвратиться в РФ, заявив, что если он поправит свое здоровье, все будут этому только рады.
Интерфакс05:41
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Карпин: Хашимото не сыграл с «Локомотивом» из-за проблем с коленом

Полузащитник "Ростова" Кенто Хашимото не вышел на поле в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" из-за проблем с коленом, заявил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
РИА Новости17:57

Песков прокомментировал отмену визита Лаврова в Германию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отмену визита главы МИД Сергея Лаврова в Германию, заявил, что нет никаких факторов, которые могут негативно повлиять на отношения России и ФРГ.
РИА Новости05:53
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Госбанки получили предложение о продаже долгов Utair

У кого банк "Россия" скупает долги Банк "Россия", которому Utair по состоянию на апрель 2020 года должна была 10,3 млрд руб. (26,4% от двух синдицированных кредитов), весной направил десяти остальным участникам синдиката — частным и государственным банкам — предложение о покупке их долгов, рассказывает один из собеседников РБК.
РБК04:00
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Путин в режиме телеконференции откроет медцентры в Псковской области

Президент России Владимир Путин во вторник в режиме телеконференции откроет два медицинских центра в Псковской области и выслушает доклад о строительства аналогичного медцентра в Туве, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости05:32