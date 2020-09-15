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Business Class (Пермь)
Business Class (Пермь)

На достройку двух проблемных домов в Перми направят 1 млрд рублей

Федеральный и региональный фонды защиты прав дольщиков заключили соглашения о совместном финансировании достройки двух проблемных домов в Перми: по ул. Екатерининской, 175 и ул. Толмачева, 15. Стоимость завершения строительства первого составит 698,8 млн рублей, второго – 369,3 млн рублей.В источнике
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Business Class (Пермь)

На достройку двух проблемных домов в Перми направят 1 млрд рублей

Business Class (Пермь)02:14
Новый компаньон

Принято решение о достройке двух проблемных домов в Перми

Новый компаньон02:12
Properm.ru

Фонд защиты дольщиков выделит деньги на достройку проблемных домов на Екатерининской и Толмачева

Properm.ru01:43
Рифей-Пермь

В Перми на достройку двух проблемных домов выделят 1 млрд рублей

Рифей-Пермь01:44
Новости Перми 59.ru

В Перми достроят дома на Екатерининской, 175 и Толмачева, 15

Новости Перми 59.ru01:44
РБК Пермский край

Фонды защиты дольщиков обеспечат достройку двух проблемных домов в Перми

РБК Пермский край01:27
Сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Перми достроят еще два проблемных объекта, квартиры в которых ждут 637 человек

Сайт губернатора и Правительства Пермского края00:51

В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Москва-Баку.ruвчера в 07:29

«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20

Госбанки получили предложение о продаже долгов Utair

У кого банк "Россия" скупает долги Банк "Россия", которому Utair по состоянию на апрель 2020 года должна была 10,3 млрд руб. (26,4% от двух синдицированных кредитов), весной направил десяти остальным участникам синдиката — частным и государственным банкам — предложение о покупке их долгов, рассказывает один из собеседников РБК.
РБК04:00
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ГТС Украины: взрыв газопровода не повлияет на транзит газа

Ночью около поселка Чабаны Киевской области произошел взрыв на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, по которому поставляется транзитом газ из России в Европу, сообщили в администрации Чабановского поселкового совета (Киевская область).
Вести.Ru04:30

Путин в режиме телеконференции откроет медцентры в Псковской области

Президент России Владимир Путин во вторник в режиме телеконференции откроет два медицинских центра в Псковской области и выслушает доклад о строительства аналогичного медцентра в Туве, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости05:32

Карпин: Хашимото не сыграл с «Локомотивом» из-за проблем с коленом

Полузащитник "Ростова" Кенто Хашимото не вышел на поле в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" из-за проблем с коленом, заявил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
РИА Новости17:57

В Астрахани разыскивают пострадавших от смертельной игры

Следователи обращаются ко всем, кто принимал участие в игре "U19" или пострадал от действий вышеуказанного мужчины, а также к тем, кто помогал Асланукову, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (8652) 23-21-57 – первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю; 8 (8512) 51-03-42 – следственное управление СК РФ по Астраханской области.
Блокнот Астрахань 03:03
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