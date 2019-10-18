Происшествия

ИзвестияИзвестияНа двоих жителей Курил напала медведица

На двоих жителей Курил напала медведица. Об этом 18 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко. Инцидент произошел, когда мужчины рыбачили на берегу.
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Двое военных попали в больницу после нападения медведя на Курилах

Интерфаксвчера в 21:23

Двое жителей Курил пострадали в результате нападения медведицы

RT на русскомвчера в 22:40

Курильские военные попали в больницу после нападения медведя

Телеканал 360°вчера в 22:01

Двоих жителей Курил госпитализировали после нападения медведицы

РИА Новостивчера в 21:42

Медведь напал на людей в Японии

Известия02:35

Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах

ТАССвчера в 20:33

Бухта Головнина

Сахалин.Инфовчера в 20:04
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Происшествия

В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку

"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.
РИА Новости 02:57
Политика

В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»

В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском вчера в 11:27
Игры

Obsidian раскрыла системные требования The Outer Worlds

За неделю до релиза The Outer Worlds студия Obsidian всё же вспомнила о ПК-геймерах и раскрыла системные требования игры.
Gmbox.ru 03:12
Армия и оружие

Турция договорилась с США приостановить военную операцию в Сирии

Ruposters.ru 01:53
Здоровье

Раскрыта смертельная опасность малых доз спиртного

Ученые Медицинского колледжа Корейского университета выяснили, что частое употребление небольших порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным.
Lenta.ru 02:09
Общество

У Сергея Жигунова отобрали квартиру за долги

Srnsk 00:27
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака

Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru вчера в 01:56
Экономика

ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид

Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
RT на русском 01:20
Спорт

Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах

RT на русском 01:47
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия

В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки

RT на русском вчера в 01:49
Экономика

Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

Речь идет не об установлении минимальной оптовой или розничной цены, а об определении индикативной цены, которая может быть использована для определения мер господдержки в случае критического падения цен на сахар, объясняет Бодин.
РБК 01:04
Общество

Россияне едят слишком много яиц

В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Lenta.ru 00:43
Экономика

Росстат: реальные доходы россиян выросли

Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
Вести.Ru вчера в 15:09
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мечеть Бадшахи в Пакистане

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, венценосная чета встретилась с главным министром провинции Усманом Буздаром, а также посетила мечеть Бадшахи (мечеть падишаха) — вторую по величине в Пакистане.
REGNUM 02:45
Происшествия

В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике

Газета.Ru 01:37
Экономика

Набиуллина допустила «более решительное» снижение ключевой ставки

Напомним, 14 октября первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщила, что Банк России видит возможность для снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем планировалось ранее.
Коммерсантъ 02:25
Общество

Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей

По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
Известия вчера в 12:37
Происшествия

Суд арестовал обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной

Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об аресте троих обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной.
Ведомости Урал вчера в 08:38
Финансы

Курс доллара опустился до 64,05 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 64,05 рубля.
ТАСС 03:05
Происшествия

Четверо арестантов «Матросской тишины» госпитализированы

Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.
Газета.Ru 03:06
Происшествия

В Красноярске загорелась шахта лифта жилого дома

РИА Новости 02:18
Происшествия

На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины

Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.
РИА Новости 03:15
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 16 октября в 21:08
Общество

В США закроют крупнейшую в мире тюрьму

В американском штате Нью-Йорк власти приняли решение закрыть самую крупную в мире исправительную колонию на острове Райкерс.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Происшествия

Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Ведомости вчера в 15:17
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
Политика

Главы Евросоюза одобрили сделку по Brexit

В четверг, 17 октября, на саммите в Брюсселе страны Европейского союза одобрили обновленное соглашения по Brexit.
Комсомольская правда вчера в 14:47
Происшествия

Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

Газета.Ru вчера в 11:30
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