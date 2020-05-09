Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа экс-игрока «Спартака» завели уголовное дело за угрозу убить жену

В источнике сообщается, что на Вукоевича было заведено уголовное дело. В данный момент экс-футболист ожидает решения местной прокуратуры о предварительной мере заключения. Вукоевич выступал за "Спартак" в 2013 году на правах аренды.
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СМИ: На экс-футболиста «Спартака» завели уголовное дело из-за угроз убить жену, ее мать и сестру

Матч ТВ10:43

Кричал «Слава Украине!», теперь чуть не убил жену. Экс-спартаковец Вукоевич опять угодил в скандал

Советский спорт11:00

Экс-игрок «Спартака» Вукоевич обвиняется в угрозах убить жену, её сестру и мать

Чемпионат07:20

Экс-полузащитник «Спартака» Огнен Вукоевич оказался в полиции из-за угроз расправы жене

Спорт день за днем08:16

В отношении экс-игрока «Спартака» Вукоевича возбуждено уголовное дело. Ему вменяют угрозы убийством жене и теще

Sport24.ru08:11

Бывший игрок «Спартака» обвиняется в угрозах убить жену и тёщу

Soccer.ru07:40

На экс-игрока «Спартака» завели уголовное дело за угрозу убить жену

РИА Новости09:59
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

REGNUM 05:10
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Общество

Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде

Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано.
РБК 10:10
32
Общество

В Минздраве рассказали о последствиях нарушения масочного режима

«Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии», — сказал Чуланов.
ИА Красная Весна 11:30
5
Общество

Facebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом

Пользователи Facebook жалуются, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.
РИА Новости 10:37
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Здоровье

Китайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса

Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является высокая скорость передачи инфекции.
Lenta.ru 10:11
51
Шоу-бизнес

С подозрением на коронавирус госпитализирован сатирик Анатолий Трушкин

Отечественный сатирик Анатолий Трушкин госпитализирован с подозрением на коронавирус.
Актуальные Новости 11:06
Общество

В Воронежской области продлён режим повышенной готовности

Воронеж, 9 мая 2020, 17:14 — REGNUM Режим повышенной готовности в Воронежской области продлён на неопределённый срок — до особого распоряжения.
REGNUM 10:14
26
Армия и оружие

Американские ракетчики переведены на двухнедельное дежурство в связи с COVID-19

Смены пускового расчета в составе двух военнослужащих обычно дежурят в течение 24 часов, теперь они будут нести службу по 14 дней на позиционном районе шахтных пусковых установок, меняя друг друга в течение суток.
Эхо Москвы 11:34
Общество

Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.
RT на русском 09:48
30
Политика

Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию

В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09:30
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Музыка

Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

ТАСС 10:19
12
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
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Шоу-бизнес

Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми

Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru 09:00
13
Экономика

Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране

Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
1
Общество

Депутатов задержали за нарушение самоизоляции в центре Москвы

Вести.Ru 10:17
1K
Происшествия

На бывшем арсенале в удмуртском Пугачево взрываются боеприпасы

В мае 2018 года неубранные снаряды на территории арсенала начали взрываться с наступлением жаркой погоды и возгоранием сухой травы.
Коммерсантъ 10:49
6
Происшествия

В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Вести.Ru вчера в 05:08
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Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
1,4K
Здоровье

В Екатеринбурге главврача больницы обвинили во вспышке коронавируса

Эхо Москвы 08:02
10
Общество

Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
1,3K
Общество

Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин

Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
1,6K
Общество

Чернышенко допустил отмену ограничений в конце мая

В конце мая — начале июня регионы могут начать выход из режима ограничений.
BFM.ru вчера в 14:51
748
Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
953
Происшествия

В Москве арестован банкир Олег Власов

В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
BFM.ru вчера в 02:25
330
Общество

МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу Киргизии

«Послу была вручена нота протеста МИД Таджикистана из-за действий граждан и военнослужащих Киргизии, приведших к вооружённому инциденту», — приводит РИА Новости сообщение департамента информации МИД Таджикистана.
RT на русском 10:13
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Кино

Режиссер М. Найт Шьямалан выбрал актеров для своего нового фильма

Американский кинорежиссёр и сценарист М. Найт Шьямалан объявил актёров в свой новый проект, сообщает Variety.
Inc-news.ru 08:59
Общество

В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов РФ

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что условия для почвенной засухи сформировались в ряде регионов страны.
Мой Брянск вчера в 00:23
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
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Общество

Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью

Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
264
Общество

Пранкеры Вован и Лексус от имени Виталия Кличко разыграли мэра Праги

Аргументы недели вчера в 13:16
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Хорватский футболист-полузащитник и футбольный тренер.
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