Общество
JustMediaСоветника вице-губернатора Бидонько задержали по делу о взятке
В Екатеринбурге по делу о взятке задержали Владислава Русакова, советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько. Об этом сообщает «Коммерсант-Урал». Эпизоды, в которых подозревается чиновник, относятся ко времени его работы вице-мэром ЗАТО Лесной.
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с чего всё началось
В администрации утверждают, что Владислав Русаков уволился 29 апреля В Екатеринбурге задержали Владислава Русакова — советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 13:21
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Получил крупную взятку: подробности задержания советника вице-губернатора Сергея Бидонько
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Экс-советника вице-губернатора Свердловской области задержали по подозрению во взятке
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