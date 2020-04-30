В администрации утверждают, что Владислав Русаков уволился 29 апреля В Екатеринбурге задержали Владислава Русакова — советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.

с чего всё началось

В Екатеринбурге по делу о взятке задержали Владислава Русакова, советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько. Об этом сообщает «Коммерсант-Урал». Эпизоды, в которых подозревается чиновник, относятся ко времени его работы вице-мэром ЗАТО Лесной.

Советника вице-губернатора Бидонько задержали по делу о взятке

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