Политика
РИА НовостиНа электронное голосование на выборы в МГД записались 12 тысяч человек
Более 12 тысяч человек подали заявки на участие в электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
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Более 12 тыс. москвичей записались на электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
Агентство Москва05 сентября в 02:35
Более 12 тыс. избирателей подали заявки на участие в онлайн-выборах депутатов в Мосгордуму
ТАСС05 сентября в 02:42
Более 12 тысяч человек записались на электронное голосование на выборах в МГД
Москва 2405 сентября в 04:53
Свыше 12 тыс избирателей подали заявки на электронное голосование на выборах в Мосгордуму
РИАМО05 сентября в 04:34
Более 12 тысяч человек записались на электронное голосование на выборах в Мосгордуму
Моссовет05 сентября в 02:20
Более 12 тысяч человек записались на электронное голосование на выборах в Мосгордуму
Комсомольская правда05 сентября в 07:32
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