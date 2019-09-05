Более 12 тысяч человек подали заявки на участие в электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

На электронное голосование на выборы в МГД записались 12 тысяч человек

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