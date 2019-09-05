Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа электронное голосование на выборы в МГД записались 12 тысяч человек

Более 12 тысяч человек подали заявки на участие в электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
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Более 12 тыс. москвичей записались на электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы

Агентство Москва05 сентября в 02:35

Более 12 тыс. избирателей подали заявки на участие в онлайн-выборах депутатов в Мосгордуму

ТАСС05 сентября в 02:42

Более 12 тысяч человек записались на электронное голосование на выборах в МГД

Москва 2405 сентября в 04:53

Система онлайн-голосования в МГД выдержит сверхнагрузку, заявили в штабе

РИА Новости05 сентября в 05:31

Свыше 12 тыс избирателей подали заявки на электронное голосование на выборах в Мосгордуму

РИАМО05 сентября в 04:34

Более 12 тысяч человек записались на электронное голосование на выборах в Мосгордуму

Моссовет05 сентября в 02:20

Более 12 тысяч человек записались на электронное голосование на выборах в Мосгордуму

Комсомольская правда05 сентября в 07:32
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