Более 12 тысяч человек подали заявки на участие в электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

На электронное голосование на выборы в МГД записались 12 тысяч человек

Происшествия В Москве задержали координатора движения «Голос» Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».

Общество Эксперт раскрыл особенности средневековой диеты Эксперт по истории кулинарии Пьер Леклерк в интервью «РИА Новости» рассказал об особенностях средневековой европейской диеты.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Экономика Санкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов Российский самолет Sukhoi Superjet стал неконкурентоспособным на рынке по стоимости из-за отказа иностранных поставщиков размещать производство деталей в России и роста цен на зарубежные комплектующие, заявил в эфире телеканала "Россия 1" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Политика В Ингушетии избрали нового главу региона Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".

Происшествия Омская пенсионерка пришла в супермаркет и нашла в тележке 92 тысячи Омичка забыла сумку с деньгами и документами в тележке супермаркета, а когда вернулась спустя 10 минут, то не смогла ее найти.

Происшествия В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.

Баскетбол ФИБА отстранила судей, которые работали на игре Франция — Литва Международная федерация баскетбола отстранила от работы судейскую бригаду, которая обслуживала игру второго группового этапа чемпионата мира между Францией и Литвой (78:75).

Футбол Фернанду Сантуш: «Сербия удивила меня» Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:2) признался, что соперник его удивил.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика Освобождение Цемаха вызвало негодование на Украине Популярное киевское издание "Зеркало недели" отмечает, что освобождение Цемаха "отрицательно скажется на боевом духе и мотивации украинских военных", ведь при похищении Цемаха один из украинских боевиков погиб, а другой потерял ногу.

Армия и оружие Еще одна страна ЕС отправит войска в Сирию Вооруженные силы Дании отправят солдат в Сирию, чтобы помочь коалиции, возглавляемой США, воевать с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России).

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Политика Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.

Футбол Ван Дейк согласовал новый шестилетний контракт с «Ливерпулем» Действующий контракт 28-летнего голландца рассчитан до 2023 года. Отмечается, по новому соглашению игроку улучшат заработную плату.

Политика В Польше призвали к восстановлению диалога с Россией Цель Варшавы, полагает журналист, в создании "пропасти" между РФ и Польшей как на политическом, так и "межчеловеческом" уровне.

Политика Работа системы электронного голосования в Москве возобновлена Система голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу.

Политика Движение «Голос» дезинформирует граждан о нарушениях на выборах — СПЧ В сегодняшний единый день голосования 8 сентября «Голос» снова публикует информацию о несуществующих нарушениях, сообщил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.

Футбол ЦСКА поздравил Набабкина с 33-летием ЦСКА поздравил своего защитника Кирилла Набабкина с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 33 года.

Политика Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.

Общество Жителей Европейской части России ожидает теплая погода Вильфанд отметил, что данные показатели температуры выше нормы примерно на 5 градусов.