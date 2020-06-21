Происшествия

РБКРБКНа электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива

В селе Аргахтах в Якутии на дизельной электростанции произошла утечка дизельного топлива. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России. Топливо вытекло из поврежденной емкости.
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В Якутии прокуратура проверяет факт утечки дизтоплива

SakhaNews20:57

Ситуация с утечкой дизтоплива в Якутии находится на контроле Минэнерго РФ

Якутия 2421:25

В Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции

РИА Новости13:45

В Якутии откачали все топливо из поврежденного резервуара на электростанции

Интерфакс20:43

Прокуратура начала проверку после утечки дизельного топлива в Якутии

ТАСС21:41

Минэнерго взяло на контроль ситуацию с утечкой топлива в Якутии

Коммерсантъ16:51

На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива

РБК21:04
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Происшествия

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Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
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