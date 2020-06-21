В селе Аргахтах в Якутии на дизельной электростанции произошла утечка дизельного топлива. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России. Топливо вытекло из поврежденной емкости.

На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива

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