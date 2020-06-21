Происшествия
РБКНа электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива
В селе Аргахтах в Якутии на дизельной электростанции произошла утечка дизельного топлива. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России. Топливо вытекло из поврежденной емкости.
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Происшествия
Врачи: Три жительницы Приморья «сгорели» от коронавируса
В ближайшие сутки от коронавируса с кончились три жительницы Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
Владивосток-Новости 22:02
Политика
Путин рассказал, что часто ночует в Кремле
Президент России Владимир Путин сказал, что часто задерживается на работе, поэтому остается ночевать в Кремле, сообщает Газета.ru.
РИАМО 12:31
Политика
«Как дербанились деньги»: новый компромат на Порошенко
Живой свидетель тайного сговора экс-президента Украины и бывшего вице-президента США экс-депутат Рады Александр Онищенко вышел из немецкой тюрьмы после интервью программе «Новые русские сенсации».
НТВ 10:27
Общество
Спрогнозировано время начала второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавируса в России может начаться осенью. Такой прогноз изданию Ura.ru дал иммунолог Виталий Зверев.
Lenta.ru 20:48
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия 21:14
Политика
Сыну претендента в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном Эдуардом, когда поехал в ЦИК сдавать часть собранных в его поддержку подписей.
Коммерсантъ 10:13
Экономика
Пенсионерам пересчитают выплаты за два года
Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости 14:05
Общество
Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com 16:30
Общество
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Число скончавшихся с COVID-19 превысило 461 тыс. Ранее в ВОЗ назвали возможный срок сохранения иммунитета к коронавирусу.
RT на русском 16:47
Общество
В Иркутской области продлили режим самосохранения
Режим самосохранения в Иркутской области, который ранее был введен в регионе из-за пандемии коронавируса, будет теперь действовать до 28 июня.
Газета.Ru 22:12
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 18:12
Общество
Выставка с проектами обновления Черемушек открывается завтра
Сахалин.Инфо вчера в 05:26
Политика
Суд разрешил публикацию книги Болтона о Трампе
Суд в США разрешил публикацию книги бывшего советника главы Белого дома Дональда Трампа, несмотря на возражения американских властей.
Взгляд.ру вчера в 11:01
Общество
Россияне оценили снятие введенных из-за коронавируса ограничений
Россияне оценили снятие ограничений, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 21:23
Кино
В Каннах анонсировали мероприятия в рамках кинорынка Marché du Film
С 22 по 26 июня пройдет онлайн-кинорынок Marché du Film.
ProfiСinema.ru 19 июня в 03:29
Технологии
В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС
По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com 10:35
Авто
Honda начала продажи новой топ-версии кроссовера CR-V
Компания Honda начала продажи новой комплектации кроссовера CR-V на внутреннем рынке.
Motor 17:21
Общество
ПФР назвал категории граждан, которые смогут выйти на пенсию досрочно
Граждане России, имеющие длительный трудовой стаж, смогут выйти на пенсию раньше установленного срока и получить право на дополнительную льготу.
ТК Звезда 03:15
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ вчера в 05:42
Здоровье
Врач оценила пользу аспирина при похмелье
Врач-терапевт Ольга Кашубина считает, что излюбленный способ справляться с похмельем может нанести вред желудку.
АБН 21:45
Авто
Lada Vesta лишили одной комплектации
В самом «АвтоВАЗе» уход комплектации Luxe Prestige не опровергли и не подтвердили.
Тарантас Ньюс 19 июня в 05:42
Происшествия
Еще 198 человек заразились коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области на 198 человек увеличилось количество больных коронавирусом.
Орда Инфо 21:50
Футбол
«Реал» победил «Реал Сосьедад» и обогнал «Барселону»
Чемпионат 17:55
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия 15:58
Авто
С 1 июля российских водителей ждет три нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Нократ вчера в 00:13
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru 12:20
Футбол
«Расинг» — «Тенерифе»: будет ли борьба?
21 июня «Расинг» принимает у себя на стадионе «Тенерифе» в рамках чемпионата Испании, читайте наш вариант прогноза.
Все про Спорт ру вчера в 22:01