На дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии произошла утечка топлива из ёмкости. Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

На электростанции в Якутии произошла утечка топлива

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