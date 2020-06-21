Происшествия

RT на русскомRT на русскомНа электростанции в Якутии произошла утечка топлива

На дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии произошла утечка топлива из ёмкости. Об этом сообщает региональное отделение МЧС.
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На электростанции в Якутии произошла утечка топлива

RT на русском14:01

В Якутии на электростанции произошла утечка дизельного топлива

Коммерсантъ13:58

В Якутии на электростанции произошла утечка топлива из емкости

ТАСС13:27

В Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции

РИА Новости13:45

На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива

Интерфакс13:43

В Якутии на электростанции произошла утечка топлива

Газета.Ru13:38

На якутской ДЭС произошла утечка топлива

Вести.Ru13:54
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Игры

Анонсирована презентация новой игры Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Goroday.ru вчера в 17:59
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Армия и оружие

В Польше оценили новую тактику боя российских танкистов

Польское издание Defence24 оценило новую тактику боя российских танкистов.
Ferra 18 июня в 13:04
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Общество

Число бюджетных мест в вузах РФ увеличится более чем на 11 тысяч

Речь идет о более чем 11,4 тыс. дополнительных бюджетных мест. Уточняется, что приоритет будет у учебных заведений в регионах.
Газета.Ru 05:44
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Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
1,2K
Политика

Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

Россия не «приобретала» Крым, граждане полуострова на референдуме сами приняли решение войти в состав страны.
Известия 06:38
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Общество

Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости вчера в 03:23
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Происшествия

Британская полиция признала нападение в Рединге терактом

ТАСС 07:33
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Футбол

«Челси» одержал волевую победу в гостях над «Астон Виллой»

Футболисты «Челси» взяли верх над «Астон Виллой» в выездном матче 30-го тура чмпионата Англии со счетом 2:1.
Советский спорт 13:11
Общество

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
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Музыка

Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»

Зрители «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном конкурсе «Евровидение-2008», сообщает Super.
Lenta.ru 13:51
9
Политика

Президент Туркмении не приедет на парад Победы

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru 19 июня в 13:55
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Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости 04:15
1,3K
Технологии

В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС

По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com 10:35
14
Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
11K
Происшествия

Третьего погибшего нашли под завалами дома в Киеве после взрыва газа

На месте взрыва в девятиэтажном жилом доме в столице Украины обнаружили тело третьего погибшего.
Российская газета 13:45
Экономика

России грозит новая пенсионная реформа

Эксперт по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) Дмитрий Александров в интервью СМИ заявил, что в 2024—2025 годах правительству РФ придется реформировать систему пенсионных накоплений, поскольку еще через 10 лет невозможно будет обеспечить выплатами всех пенсионеров.
Свободная Пресса 12:52
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Космос

В России хотят создать частную сверхлёгкую ракету

Мансуров отметил, что на сегодняшний день у данного проекта есть 3 инвестора.
Evo-rus.com вчера в 08:12
106
Происшествия

Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка

В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
13
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
423
Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
257
Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
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Армия и оружие

На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску

«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
2,8K
Общество

Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым

Проститься с Игнатьевым пришли врио главы республики Олег Николаев, представители правительства Чувашии.
ТАСС 08:42
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
1,2K
Футбол

Тренер ЦСКА захотел в отставку после разгрома от «Зенита»

Lenta.ru 11:15
1
Общество

Ведущий белорусского госканала заявил о лжи на ТВ на тему протестов

Телеведущий и шоумен Артемис Ахпаш, работающий на белорусском государственном канале ОНТ, обратился к коллегам с призывом не быть пропагандистами.
Lenta.ru 12:51
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с актером Брэдом Питтом.
Аргументы и Факты вчера в 07:28
3
Общество

В Германии впервые установлен памятник Ленину

SakhaNews вчера в 13:15
192
Политика

Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона

Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 19 июня в 16:38
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
1,9K
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