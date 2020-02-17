Общество
Газета.RuНа еще 80 улицах Москвы парковка стала платной
На 80 улицах в разных районах Москвы сделали платные парковочные места. Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
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с чего всё началось
За пределами Третьего транспортного кольца цена на парковку не изменилась, передает Интерфакс со ссылкой на ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».Вечерняя Москвавчера в 16:32
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Политика
В ЛНР назвали озвученные Зеленским данные о пленных недостоверными
Представленная президентом Украины Владимиром Зеленским информация о числе пленных, подлежащих обмену с Киевом, недостоверна, заявила в понедельник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева.
Космос
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Кино
Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая
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В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР
Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
Авто
В Россию вернутся бюджетные автомобили Chevrolet
Как сообщает ресурс NJCAR.RU, с марта текущего года на российском, казахстанском и белорусском рынках будут доступны автомобили Spark, Nexia и Cobalt, представленные под брендом Chevrolet.
Общество
Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу
Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
Общество
Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Музыка
Элтон Джон не смог закончить концерт
Элтон Джон был вынужден досрочно завершить свой концерт в новозеландском городе Окленд 16 февраля 2020 года.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина осваивают горные лыжи
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина попробовали свои силы на горных лыжах.
Армия и оружие
НАТО не поддержит Турцию в случае военной операции в Идлибе
Североатлантический альянс не станет оказывать военную поддержку Турции в случае начала ею военной операции в Идлибе.
Космос
Астрономы нашли ближайший к Земле молодой газовый гигант
Политика
МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США
Российский МИД предупредил соотечественников о риске подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и спецслужбами при выезде в США или третьи страны, которые осуществляют выдачу подозреваемых в США.
Происшествия
Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве
Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Шоу-бизнес
Американский бойфренд Муса публично признался в любви дочери Урганта
"Сладкая любовь и головная боль", - написал Муса в Instagram, опубликовав фото и видео с Эрикой.
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о трудностях в получении пенсии
Балерина Анастасия Волочкова для получения пенсии пытается доказать, что была прима-балериной Большого театра.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Происшествия
Российские школьницы задержали пристававшего к их сверстнице педофила
В Москве школьницы задержали педофила, пристававшего к их сверстнице в троллейбусе.
Экономика
Литва проиграла в суде спор с «Газпромом» на 1,4 млрд евро
На оплату адвокатских услуг в 2012-2016 гг. потрачено 9,5 млн евро, еще 950 тыс. евро потрачено на адвокатов в 2016-2019 гг. Литву в споре с "Газпромом" представляла американская Shearman&Sterling, а также литовские адвокаты из Lawin и Tark Grunte Sutkiene.
Общество
Дамбу закрывают в Петербурге из-за угрозы наводнения
Политика
Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита
Новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока особого прогресса нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Происшествия
Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Общество
Песков оценил фильм Дудя про ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля оценил фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный проблеме заболевания ВИЧ в России.
Общество
Украинские пограничники задержали «гражданина СССР»
Украинские пограничники задержали мужчину, который при досмотре предъявил паспорт СССР.
Экономика
«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд
Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.