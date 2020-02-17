с чего всё началось

На 80 улицах в разных районах Москвы сделали платные парковочные места. Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

На еще 80 улицах Москвы парковка стала платной

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