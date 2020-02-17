Общество
Газета.RuНа еще 80 улицах Москвы парковка стала платной
На 80 улицах в разных районах Москвы сделали платные парковочные места. Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
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с чего всё началось
За пределами Третьего транспортного кольца цена на парковку не изменилась, передает Интерфакс со ссылкой на ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».Вечерняя Москвавчера в 16:32
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Головин вошел в сборную тура чемпионата Франции по версии L’Equipe
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Общество
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В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи
В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
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Армия и оружие
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Экономика
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Задачу до конца нынешнего года решить проблему с обманутыми участниками долевого сегодня на заседании областного правительства поставил временно исполняющий обязанности губернатора Владислав Шапша.
Общество
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Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Футбол
«Зенит» обыграл «Аланию» в контрольном матче
"Зенит" обыграл "Аланию" в контрольном матче в рамках сбора в Турции. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу петербургского клуба.
Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
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Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
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Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая
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О вине Еще в Краснодарском крае есть много очень хороших виноградников.
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50-летняя Дженнифер Лопес показала тело в бикини
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Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Происшествия
В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который подозревается в участии в украинском националистическом «батальоне им. Н. Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ).