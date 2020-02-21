Происшествия

Pravda.RuPravda.RuНа фанатов «Бенфики» напали в Харькове после матча с «Шахтером»

Болельщики португальской "Бенфики" были атакованы украинскими фанатами после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера". Один из болельщиков с побоями был отправлен в больницу. Полиция никак не отреагировала на инцидент.
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Болельщики «Бенфики» подверглись нападению после матча с «Шахтером» в Харькове

Sport24.ru01:33

В Харькове избили гражданина Португалии

РИА Новости09:48

На болельщиков «Бенфики» напали в Харькове

Metaratings06:15

Фанаты «Шахтёра» напали на болельщиков «Бенфики» после матча в Донецке

News.ru03:45

Украинские фанаты избили болельщика «Бенфики»

ГЛАС.RU03:35

На фанатов «Бенфики» напали в Харькове после матча с «Шахтером»

Pravda.Ru03:05

В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии

REGNUM12:03
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Общество

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову.
Российская газета 19:28
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Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Красная весна 16:01
Общество

Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
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Первый «Ведьмак» от «CD Projekt RED». Рецензия от редактора «Иркутск Сегодня»

Чтобы начать драться, указываем на врага, и ведьмак начинает выполнять комбо, когда первая часть ударов подходит к концу, игрок должен в короткий промежуток времени нажать на врага еще раз, чтобы герой продолжил наносить удары.
Иркутск Сегодня вчера в 03:30
Общество

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Футбол

Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»

На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Тульская служба новостей вчера в 09:20
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Вахаев досрочно победил Гончарова и стал новым чемпионом АСА

Главным событием вечера стал титульный бой в тяжелом весе, в котором сошлись Евгений Гончаров и Мухамат Вахаев.
Матч ТВ 18:02
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 20:42
Здоровье

Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша

Гречневая каша входит в число полезных блюд, но в некоторых случаях ее употребление может вредить здоровью.
MedikForum.ru 13:11
Экономика

Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Газета.Ru 18:15
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

РИА Новости 14:05
Авто

Nissan останавливает все свои заводы

В Nissan отметили, что первый сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как сын обгоняет его на лыжах

Макс не без гордости отметил, что ему уже сложно угнаться за сыном, а поклонники юмориста тут же забросали обсуждения восторженными комментариями и комплиментами.
Uznayvse.ru 05:06
Культура

МТС будет ставить мюзиклы и начнет с «Шахмат»

МТС теперь будет ставить мюзиклы, сообщает «Коммерсантъ». Сотовый оператор решил инвестировать в развлекательные мероприятия.
BFM.ru 19 февраля в 08:09
Авто

Марка DS опубликовала тизер новой модели

Французский премиум-бренд DS показал официальный тизер своего нового автомобиля.
Somanyhorses 03:30
Гаджеты

Раскрыты характеристики игрового флагмана Xiaomi Black Shark 3

OAnews 09:44
Здоровье

В Совете Федерации обсудили развитие цифровой медицины в России

Какой будет цифровая медицина в ближайшем будущем, как цифровые технологии изменят подход к развитию здравоохранения — эти и многие другие вопросы обсуждались на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в Самаре.
Lenta.ru 19 февраля в 11:59
Политика

Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры

Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Вестник Кавказа 05:07
Шоу-бизнес

Юлия Меньшова показала архивное фото своей матери Веры Алентовой

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова поздравила с 78-летием свою мать Веру Алентову.
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Шоу-бизнес

Жену Джигана Оксану Самойлову выписали из роддома

RuNews24.ru 03:55
Политика

Трамп резко ответил демократам после заявлений о его поддержке Москвой

Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
Известия 18:15
Шоу-бизнес

Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом

Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail 19 февраля.
Известия вчера в 05:09
Происшествия

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась под столкновения силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке.
РИА Новости вчера в 15:02
Хоккей

«Рейнджерс» обыграл «Каролину» благодаря двум очкам Панарина

Российский нападающий "Нью-Йорка" Артемий Панарин набрал в матче два очка, забросив шайбу и отдав голевую передачу.
Газета.Ru 21:50
Здоровье

Число «Доступных поликлиник» вырастет на Сахалине

Пилотной участницей нового проекта стала вторая поликлиника.
Известия 07:03
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru 10:57
Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Вести.Ru 08:19
Футбол

Чемпион мира Рами стал игроком ФК «Сочи»

Судя по всему, переговоры прошли быстро и Рами подписал с южанами контракт. Рами - чемпион мира-2018 в составе французской сборной.
Российская газета 16:25
Политика

Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости 15:20
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