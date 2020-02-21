Происшествия

Pravda.RuPravda.RuНа фанатов «Бенфики» напали в Харькове после матча с «Шахтером»

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Болельщики португальской "Бенфики" были атакованы украинскими фанатами после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера". Один из болельщиков с побоями был отправлен в больницу. Полиция никак не отреагировала на инцидент.
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Болельщики «Бенфики» подверглись нападению после матча с «Шахтером» в Харькове

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СМИ: фанаты «Бенфики» подверглись нападению после матча с «Шахтером»

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В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
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