Болельщики португальской "Бенфики" были атакованы украинскими фанатами после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера". Один из болельщиков с побоями был отправлен в больницу. Полиция никак не отреагировала на инцидент.

На фанатов «Бенфики» напали в Харькове после матча с «Шахтером»

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