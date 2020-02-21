Происшествия
Pravda.RuНа фанатов «Бенфики» напали в Харькове после матча с «Шахтером»
Болельщики португальской "Бенфики" были атакованы украинскими фанатами после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера". Один из болельщиков с побоями был отправлен в больницу. Полиция никак не отреагировала на инцидент.
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Экономика
Лукашенко: позвонил Путин с неожиданным предложением по нефти
Российский президент Владимир Путин сделал неожиданное предложение по поставкам нефти белорусскому президенту Александру Лукашенко.
Армия и оружие
Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
Происшествия
Автобусы с эвакуированными из КНР прибыли в санаторий под Полтавой
Ранее сообщалось, что в посёлке Новые Санжары в Полтавской области Украины произошли столкновения местных жителей с сотрудниками правоохранительных органов из-за приезда в регион эвакуированных из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев.
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Политика
Певица Валерия создаст женскую политическую партию
Общество
В Брянске у пассажира поезда заподозрили коронавирус
В пограничном санитарно-карантинном пункте управления Роспотребнадзора на станции «Брянск-Орловский» уточнили, что пассажирка, гражданка Китая, и ещё два человека госпитализированы, остальные проходят медобследование, сообщает Российская газета.
Общество
Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком
Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Происшествия
Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США
В Испании полиция задержала российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США, передает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Шоу-бизнес
Галкин извинился за клевету перед Наталией Гулькиной
В эфире программы "Сегодня вечером", которую ведет Максим Галкин, прозвучало, что за всех солисток в группе "Мираж" пела Маргарита Суханкина.
Происшествия
Ставивший пасынка на гречку омич получил 4,5 года колонии
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области прокомментировало прибавку к пенсии на один рубль.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
Происшествия
СМИ сообщили о случае повторного заражения коронавирусом в Китае
В китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом COVID-2019 у выздоровевшего пациента, сообщают The Beijing News и Yicai.
Политика
Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений
Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, но отмечает изменение позиции украинского лидера.
Общество
Батурина перестала быть самой богатой россиянкой
Самой богатой женщиной России по версии Forbes стала соосновательница и владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.
Общество
Жителей России могут начать штрафовать за борщевик на дачах
Совет Федерации РФ направил в Министерство юстиции предложения к новой редакции КоАП, которые предусматривают штраф для жителей за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.
Общество
Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране
Число жителей Украины, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Общество
В России отменили советскую норму о молоке «за вредность»
Правительство отменило действие постановления Совета министров СССР от 1965 года, по которому работникам вредных производств полагается бесплатное молоко, сообщает РИА Новости.
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Общество
Суд разрешил Tesla построить завод под Берлином
Предприятие появится в в городе Грюнхайд в 37 километрах от Берлина, это будет первый в Европе завод Tesla, на нём будут работать порядка 12 тысяч человек.
Общество
Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли
Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко прокомментировал информацию о любовнице
Российский фигурист, который с 2009 года женат на продюсере Яне Рудковской и имеет от нее 7-летнего сына, сделал важное заявление на фоне слухов о том, что у него есть любовница.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.