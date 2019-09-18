Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатНа фанатов «Ливерпуля» напали перед матчем с «Наполи»

Наполи — Ливерпуль
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
57′
Эндрю Робертсон
61′
Джеймс Милнер
66′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
Лоренцо Инсинье
Петр Зелиньски
66′
Ирвинг Лосано
Фернандо Льоренте
69′
Аллан
Элиф Элмаз
75′
Дрис Мертенс
82′
87′
Джордан Хендерсон
Джердан Шакири
Фернандо Льоренте
90′
Фернандо Льоренте
90′+2′
Болельщики «Ливерпуля», прибывшие в Неаполь на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (0:2), пострадали в результате нападения со стороны неизвестных.
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