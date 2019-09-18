Болельщики «Ливерпуля», прибывшие в Неаполь на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (0:2), пострадали в результате нападения со стороны неизвестных.

На фанатов «Ливерпуля» напали перед матчем с «Наполи»

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