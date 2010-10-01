Лига чемпионов
ЧемпионатНа фанатов «Ливерпуля» напали перед матчем с «Наполи»
|57′
Эндрю Робертсон
|61′
Джеймс Милнер
|66′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
Лоренцо Инсинье
Петр Зелиньски
|66′
Ирвинг Лосано
Фернандо Льоренте
|69′
Аллан
Элиф Элмаз
|75′
Дрис Мертенс
|82′
|87′
Джордан Хендерсон
Джердан Шакири
Фернандо Льоренте
|90′
Фернандо Льоренте
|90′+2′
|49%
|Владение мячом
|51%
|84%
|Процент точных передач
|84%
|1
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|3
|4
|Офсайды
|1
|7
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|9
|4
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
1
Мерет
22
ди Лоренцо
44
Манолас
26
Кулибали
6
Мариу Руй
7
Кальехон
12
Элмаз
8
Руис
20
Зелиньски
14
Мертенс
9
Льоренте
13
Адриан
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
23
Шакири
3
Фабиньо
5
Вейналдум
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
Болельщики «Ливерпуля», прибывшие в Неаполь на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (0:2), пострадали в результате нападения со стороны неизвестных.
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