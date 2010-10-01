Болельщики «Ливерпуля», прибывшие в Неаполь на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (0:2), пострадали в результате нападения со стороны неизвестных.

На фанатов «Ливерпуля» напали перед матчем с «Наполи»

Космос Пейзажи Марса. 7 лет работы Curiosity На ровере находятся 80 килограмм научных приборов, предназначенных для исследования горных пород различными методами, от бурения, до облучения грунта альфа-частицами.

Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины отмечают день рождения Лиза и Гарри Галкины сегодня отмечают день рождения. Детям звёздных родителей исполняется 6 лет.

Армия и оружие Последствия ядерной войны между Россией и НАТО смоделировали в США В США ученые из Принстонского университета разработали модель последствий возможного «ограниченного» ядерного противостояния между Россией и НАТО.

Здоровье В Минздраве назвали факторы снижения риска онкозаболеваний Избавление от вредных привычек поможет снизить риск развития онкологических заболеваний, заявил главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн.

Политика Беглов официально вступил в должность губернатора Петербурга Победивший на выборах глава Санкт-Петербурга Александр Беглов официально вступил в должность губернатора Северной столицы.

Финансы ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.

Армия и оружие Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе — Кравченко В зоне проведения карательной операции против Донбасса проходит подготовка к отводу украинских войск вдоль всей линии фронта.

Авто Toyota выпустила новую версию Land Cruiser 70 Специально для езды по серьёзному бездорожью компания разработала особую версию пикапа Land Cruiser 79 под названием Namib.

Политика Кучерена подтвердил слова Сноудена о попытке ФСБ завербовать его Бывшего сотрудника агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена после прилета в Москву пыталась завербовать Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Общество В российском вузе начали бороться с геями По информации агентства, студента пригласил на встречу проректор вуза и потребовал забрать документы в связи с его сексуальной ориентацией, которую удалось вычислить через соцсети.

Экономика «Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.

Футбол Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет Бывший футболист петербургского "Зенита" и шотландского "Глазго Рейнджерс" голландец Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет, сообщается в микроблоге "Зенита" в Twitter.

Происшествия В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Политика Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Политика Денис Паслер вступил в должность губернатора Оренбуржья В Оренбурге в зале торжеств правительства Оренбургской области прошла торжественная церемония вступления в должность губернатора Дениса Паслера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Здоровье Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).

Футбол Икарди сыграет в старте «ПСЖ» против «Реала» Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди начнет матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Реала» в стартовом составе, сообщает Le Parisien.

Происшествия Адвоката бывшего главы правительства Дагестана задержали в зале суда Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, был задержан в зале Лефортовско суда Москвы.