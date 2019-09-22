В день матча у стадиона «ВТБ Арена» состоялось торжественное мероприятие, которое было посвящено возвращению на фасад мемориальной доски в память о формировании в годы ВОВ отрядов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения.

На фасад стадиона «Динамо» вернули мемориальную доску в память о ВОВ

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