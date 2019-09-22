Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руНа фасад стадиона «Динамо» вернули мемориальную доску в память о ВОВ

В день матча у стадиона «ВТБ Арена» состоялось торжественное мероприятие, которое было посвящено возвращению на фасад мемориальной доски в память о формировании в годы ВОВ отрядов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения.
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В Монголии откроют мемориальную доску советским лётчикам

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Торжественное открытие мемориальной доски в честь героев ВОВ прошло в Москве на «Динамо»

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На стадион «Динамо» вернули мемориальную доску о Великой Отечественной

Красная веснавчера в 07:32

Мемориальную доску памяти героев Великой Отечественной войны вернули на стадион «Динамо»

ТАССвчера в 05:07

На фасад стадиона «Динамо» вернули мемориальную доску в память о ВОВ

Евро-футбол.рувчера в 04:47

«Динамо» – «Сочи» 2:3, 22 сентября 2019, похоже, это последний матч Хохлова

Чемпионатвчера в 12:11

На фасад стадиона «Динамо» к 78-летию битвы под Москвой вернули мемориальную доску

Sport24.ruвчера в 04:30
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Общество

Голодовку объявили сотрудники краевого БТИ на Камчатке

Сотрудники Краевого государственного унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» (БТИ) Камчатки объявили голодовку.
REGNUM вчера в 19:21
Кино

«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал

«Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).
Известия вчера в 22:30
Энергетика

WSJ: На восстановление работы Saudi Aramco могут потребоваться месяцы

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты.
Российская газета вчера в 20:18
Общество

В Екатеринбурге выпал первый снег

Осадки выпали при температуре воздуха + 1 °C. Однако, по данным Gismeteo, ощущается — 1 °C. Мокрый снег падает с крыш, моментально превращаясь в капли дождя.
URA.Ru 00:30
Космос

Китай вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou

Китай отправил на орбиту два спутника Beidou-3.
Росбалт вчера в 23:14
Экономика

В России начнется массовое сокращение госслужащих

В России в 2020 году начнется реформа сферы госуправления, предполагающая массовое сокращение госслужащих, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:04
Политика

Трамп призвал ЕС не жалеть денег на Украину

Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине, поскольку у нее много проблем, передает ТАСС.
BFM.ru вчера в 11:20
Армия и оружие

Пентагон признал полное бессилие ПВО перед атакой на саудовские НПЗ

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система противовоздушной и противоракетной обороны не в силах отразить атаку, наподобие той, что была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября.
Московский Комсомолец 21 сентября в 07:46
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Армия и оружие

Генерал США пожаловался на действия России в Черном море

Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.
РБК 01:27
Гаджеты

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился в европейских магазинах

Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold начал появляться в магазинах Европы.
UfaTime.ru 20 сентября в 09:37
Хоккей

«Витязь» обыграл СКА и возглавил общую таблицу КХЛ

Победная серия "богатырей" теперь составляет семь матчей. Набрав 16 очков, "Витязь" вышел на первое место в общей турнирной таблице КХЛ.
Life.ru вчера в 13:45
Шоу-бизнес

Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Космос

Крымский астроном открыл уникальную межзвёздную комету

В Крыму местный астроном Геннадий Борисов открыл первую комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
SM News 20 сентября в 02:34
Экономика

Названы регионы с наибольшим ростом зарплат

Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.
Известия вчера в 17:40
Здоровье

Врачи объяснили россиянам, как правильно использовать жвачку

Врачи пояснили, что сохранить здоровье зубов можно с помощью использования жвачки в течение 15 минут после каждого приема пищи, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:27
Политика

Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Здоровье

Названы замедляющие старение продукты

Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты влияют на продолжительность жизни и помогают замедлить старение.
Известия вчера в 16:45
Общество

Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что у британского правительства есть план вернуть домой 160 тыс. путешественников из страны, застрявших по всему миру из-за ликвидации Thomas Cook.
Интерфакс 00:58
Космос

Ровно в полночь магнитное поле Марса начинает пульсировать

Evo-rus.com вчера в 03:52
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание

Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
Общество

Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Политика

На Украине не увидели причин для пересмотра закона о языке

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не увидел причин для пересмотра закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Интерфакс вчера в 14:40
Футбол

Очередной гол Зе Луиша принес «Порту» победу над «Санта-Кларой»

В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Санта-Клару» и добился победы со счетом 2:0.
Sport24.ru вчера в 17:27
Культура

В России может появиться сеть социальных кинозалов

В настоящий момент проект реализуется в Пермском крае Во время рабочей поездки в Пермский край замглавы Минкультуры РФ Павел Степанов заявил, что в случае успешного внедрения регионального проекта по созданию социальных кинозалов он может быть распространен по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства.
Аргументы и Факты вчера в 15:43
Футбол

Лэмпард считает несправедливым поражение «Челси» от «Ливерпуля»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о поражении своей команды в матче шестого тура АПЛ от "Ливерпуля".
Sport.ru вчера в 18:29
Общество

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сентября

Общий фон недели с 23 по 29 сентября будет связан с тем, что по знаку Весов проходят одновременно Венера, Меркурий и Солнце.
Пятый канал 21 сентября в 10:01
Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru 21 сентября в 10:36
Экономика

ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов

Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Здоровье

Алексей Текслер выделил 300 тысяч рожденному в Турции ребенку

Долги семьи растут каждый день, потому что содержание малыша в клинике обходится в 30 тысяч за каждый сутки.
Челябинск Сегодня 21 сентября в 11:50
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