Футбол
Евро-футбол.руНа фасад стадиона «Динамо» вернули мемориальную доску в память о ВОВ
В день матча у стадиона «ВТБ Арена» состоялось торжественное мероприятие, которое было посвящено возвращению на фасад мемориальной доски в память о формировании в годы ВОВ отрядов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 19:26, Вашингтон
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Игры
Apple запустила сервис подписки на видеоигры Arcade
Американская компания Apple запустила сервис Arcade, предоставляющий доступ к видеоиграм за фиксированную ежемесячную плату.
REGNUM вчера в 08:30
Экономика
Названы регионы с наибольшим ростом зарплат
Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.
Известия 17:40
Энергетика
Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на восстановление
Государственной нефтяной компании Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак.
RT на русском 18:45
Политика
США не выдали визы членам делегации Ирана для визита на ГА ООН
Соединенные Штаты не выдали визы ряду членов делегации, которая сопровождает иранского президента Хасана Роухани на Генассамблею ООН в Нью-Йорке.
Российская газета 18:24
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи лишилась роскошных волос и вышла в свет в прозрачной блузке
Беллуччи решилась на короткую стрижку, расставшись с роскошными волосами и показав экстремально короткое каре.
Комсомольская правда 18:15
Хоккей
«Витязь» одолел СКА и одержал седьмую победу подряд
Спорт-Экспресс 12:23
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Происшествия
В центре Киева украинский депутат лишился часов за 30 тысяч долларов
Интересный случай произошел в Киеве. Там слуга народа лишился часов прямо в центре города - возле мэрии.
Российская газета 18:42
Здоровье
Медики признались в недооценке опасности вейпинга
Медики начинают подозревать, что вейпы очень опасны. Электронные сигареты появились на рынке около десяти лет назад.
Ридус 19:11
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Общество
Boeing 737 MAX перевозят в пустыни на хранение
Сингапурский авиаперевозчик SilkAir заключил соглашение с компанией AРAS, которая специализируется на хранении и консервации авиационной техники, о передаче ей шести самолетов Boeing 737 MAX.
BFM.ru вчера в 02:56
Общество
Первый снег выпал в регионах ЦФО
Первый снег выпал в воскресенье, 23 сентября, в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО), сообщает ТАСС со ссылкой на региональные филиалы Гидрометцентра.
Коммерсантъ 11:12
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Политика
Помпео выступил против публикации разговора Трампа и Зеленского
По версии американских СМИ, в ходе разговора президент США оказывал давление на Зеленского с целью побудить его открыть расследование, в котором замешан сын Джо Байдена.
REGNUM 13:43
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Армия и оружие
В США назвали худший самолет Второй мировой войны
Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru 17:06
Наука
Предложен новый подход в диагностике мозга
Эксперты представили исследование автоматического обнаружения очаговых повреждений головного мозга в рамках международной летней школы по машинному обучению.
Goroday.ru вчера в 18:02
Экономика
«Горки Город» приближается к интуристам
На обновлении курорта настаивает его основной кредитор ВЭБ.РФ, выделивший на инфраструктуру около 59 млрд руб. О планах "Горки Города" реализовать новую стратегию сообщил источник "Ъ", знакомый с ситуацией.
Коммерсантъ 18:10
Происшествия
Появилось видео крушения боевых машин ВДВ
В Сети появилось видеозапись, на которой запечатлен момент падения двух боевых машин ВДВ при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости 16:56
Политика
«Украине грозит страшное, война на Донбассе больше не приоритет для Запада», — Турчинов
В интервью журналу «Український тиждень» экс-глава СБУ и СНБО заявил, что встреча в «нормандском формате» может обернуться для Украины страшным — навязыванием русского мира украинцам.
Rusvesna.su 18:45
Гаджеты
В Россию придет китайско-американский производитель очень необычных смартфонов
Palm образца 2018 года – это очень маленький смартфон на Android.
Dgl.ru 08:54
Футбол
Милан — Интер 0:2
Спорт-Экспресс вчера в 16:43
Финансы
Сбербанк оценил объемы выдачи образовательных кредитов по госпрограмме
Получить кредит в рамках госпрограммы «Образовательный кредит с государственной поддержкой» может любой гражданин России с 14 лет.
Давыдов.Индекс 08:01
Гаджеты
Смартфон iPhone 11 Pro Max разобрали и проверили на ремонтопригодность
Новый флагманский смартфон от компании Apple – iPhone 11 Pro Max, разобрали и проверили на ремонтопригодность.
UfacityNews.ru 15:01
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27