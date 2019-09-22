Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руНа фасад стадиона «Динамо» вернули мемориальную доску в память о ВОВ

В день матча у стадиона «ВТБ Арена» состоялось торжественное мероприятие, которое было посвящено возвращению на фасад мемориальной доски в память о формировании в годы ВОВ отрядов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения.
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«Динамо» – «Сочи» 2:3, 22 сентября 2019, похоже, это последний матч Хохлова

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На фасад стадиона «Динамо» вернули мемориальную доску памяти героев войны

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На фасад стадиона «Динамо» к 78-летию битвы под Москвой вернули мемориальную доску

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