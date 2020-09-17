Экономика

ТАССТАССРоссия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах

Россия планирует выделить на национальную оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году - 3,2 трлн рублей, в 2023 году - 3,1 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Расходы на ЖКХ в России в 2021-2022 годах хотят сократить на 18,4%

РИА Новости12:00

Финансирование нацпроекта «Экология» составит более 380 миллиардов рублей

Lenta.ru12:35

На нацпроекты в 2021 году направят 2,2 трлн рублей

РЕН ТВ07:46

Россия запланировала потратить на космос 577 млрд рублей за три года

Известия09:14

В 2021 году финансирование нацпроектов составит 2 трлн 200 млрд рублей

Говорит Москва07:47

Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021‒2023 годах

Ведомости09:25

Финансирование «промышленной» госпрограммы в 2021 году снизится на 11,5%

ТАСС11:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7415 источников, обновлено в 12:55, Ашберн
Политика

Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров

Газета.Ru 08:49
2,9K
Здоровье

Где в Самарской области нашли 125 больных коронавирусом за сутки

Напомним, сегодня был поставлен печальный антирекорд - в Самарской области скончались 14 пациентов с коронавирусом.
Терра 09:17
245
Общество

Ураган оставил без электричества около 60 тыс. домов в Финляндии

Известия 02:42
35
Политика

Пентагон назвал Россию и Китай главными стратегическими соперниками

Глава Пентагона Марк Эспер назвал Россию и Китай главными стратегическими соперниками США.
Газета.Ru 03:17
42
Футбол

Локомотив Тбилиси — Динамо 0:0 (1-й тайм)

Форвард Максимилиан Филипп выйдет в стартовом составе московского "Динамо" на матч второго отборочного раунда футбольной Лиги Европы с тбилисским "Локомотивом", сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 12:15
Общество

Минобрнауки изменило правила приема в вузы

Минобрнауки РФ утвердило новый порядок приема студентов в вузы, который вступит в силу с 2021-2022 учебного года.
BFM.ru 09:55
142
Политика

Лавров призвал Литву не использовать белорусскую оппозицию втемную

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуацию в Белоруссии подогревают некоторые западные страны, в частности, Литва во многом руководит процессами и использует оппозицию "втемную".
Интерфакс 12:19
45
Политика

Евгений Савченко заявил об уходе с поста главы Белгородской области

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил о решении досрочно покинуть пост главы региона.
Российская газета 11:48
355
Политика

Региональное отделение «Единой России» возглавит Алексей Текслер

Только что в Москве на заседании президиума Генерального совета партии губернатора Алексея Текслера единогласно утвердили на должность и.о. секретаря Челябинского отделения партии «Единая Россия».
Губерния (г. Челябинск) вчера в 11:26
21
Общество

Стало известно о переезде в Москву сына Лукашенко

Lenta.ru 05:31
286
Шоу-бизнес

Лободу пристыдили за большой размер ноги

Известная исполнительница Светлана Лобода выложила новый снимок в свой аккаунт в Instagram.
CT news 12:00
3
Футбол

«Локомотив» претендует на экс-футболиста «Спартака» Зе Луиша

Московский "Локомотив" проявляет интерес к футболисту португальского "Порту" Зе Луишу, сообщает O Jogo.
РИА Новости 11:50
Здоровье

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

«Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) «Фавипиравир», разрешив их применение в амбулаторных условиях», — передает сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия 12:30
4
Политика

МИД Белоруссии раскритиковал резолюцию Европарламента

Министерство иностранных дел Белоруссии раскритиковало принятую резолюцию Европарламентом (ЕП) по ситуации в республике.
Коммерсантъ 10:39
173
Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Шульженко обнародовала видео в ванной с Тарзаном

Ранее муж Наташи Королевой записал видео в Instagram, в котором признался в измене жене.
РИА Новости 04:45
47
Происшествия

В Крыму священник погиб в результате падения со скалы

Известия 10:20
43
Общество

Бутылки из дела Навального доставили в Германию спасательным бортом

Бутылки с водой из номера Алексея Навального в томском отеле доставили в Берлин немецким спасательным бортом.
Lenta.ru 10:52
295
Общество

В Минпросвещения назвали долю закрытых из-за коронавируса школ

Доля закрытых из-за коронавируса школ в России составляет меньше одного процента, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Ведомости 08:20
42
Общество

«Роскомсвобода» требует запретить систему распознавания

Волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова 16 сентября подала в Тверской районный суд Москвы административный иск к департаменту информационных технологий (ДИТ) мэрии и ГУ МВД Москвы с требованием прекратить использование уличной системы распознавания лиц, а в будущем принять акт, который будет регламентировать работу подобных систем.
Коммерсантъ вчера в 18:54
6
Общество

В Томске сотрудников ФБК вызывали на опрос по делу Навального

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) томская полиция хотела вручить повестки на опрос, а на допрос в СК их не вызывали.
РИА Новости 12:01
74
Авто

Продажи автомобилей в ЕС в августе упали на 18,9%

По данным (.pdf) Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), если в июле продажи новых автомобилей в странах ЕС сократились на 5,7%, то в августе — на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коммерсантъ 06:04
Армия и оружие

Харьковские заводы совместно модернизируют танки Т-64БМ2 для ВСУ

Харьковский бронетанковый завод (ХБТЗ) и ГП «Завод имени Малышева» (ЗИМ) начинают реализацию совместной программы модернизации основного боевого танка Т-64БМ2.
Военное обозрение 07:07
Футбол

«Спартак» обыграл «Родину» в матче Кубка России

Московский "Спартак" одержал победу в первом матче группового этапа Кубка России 2020/21.
Честный рейтинг букмекеров 08:48
8
Происшествия

Директора «Открытой России» задержали после выхода из спецприемника

В Москве сразу после выхода из спецприемника задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова.
РБК 12:17
12
Происшествия

Возбуждено уголовное дело о мытье ног в святой воде в Калининграде

В отношении двух военнослужащих Балтийского флота возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении религиозных чувств (ч.1, ст. 148 УК), сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 10:58
124
Происшествия

На Кубани нашли живыми двух пропавших девочек

Правоохранительные органы обнаружили двух девочек 13 и 14 лет, пропавших в Краснодаре в понедельник, 14 сентября.
RT на русском 09:54
4
Финансы

Аналитик оценил перспективы курса рубля

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов оценил перспективы курса рубля.
RT на русском 06:00
23
Общество

Отопление в Москве планируется включить раньше срока

ТАСС 12:01
26
Происшествия

Боец MMA избил бездомного на улице

Lenta.ru 12:31
Происшествия

В Мьянме родился ребенок с двумя головами

Новорожденный с двумя головами родился в Мьянме.
ТАСС 08:57
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное