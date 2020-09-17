Россия планирует выделить на национальную оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году - 3,2 трлн рублей, в 2023 году - 3,1 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период.

Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах

Футбол Локомотив Тбилиси — Динамо 0:0 (1-й тайм) Форвард Максимилиан Филипп выйдет в стартовом составе московского "Динамо" на матч второго отборочного раунда футбольной Лиги Европы с тбилисским "Локомотивом", сообщается на сайте УЕФА.

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