Экономика
ТАССРоссия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах
Россия планирует выделить на национальную оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году - 3,2 трлн рублей, в 2023 году - 3,1 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период.
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Здоровье
Где в Самарской области нашли 125 больных коронавирусом за сутки
Напомним, сегодня был поставлен печальный антирекорд - в Самарской области скончались 14 пациентов с коронавирусом.
Терра 09:17
Политика
Пентагон назвал Россию и Китай главными стратегическими соперниками
Глава Пентагона Марк Эспер назвал Россию и Китай главными стратегическими соперниками США.
Газета.Ru 03:17
Футбол
Локомотив Тбилиси — Динамо 0:0 (1-й тайм)
Форвард Максимилиан Филипп выйдет в стартовом составе московского "Динамо" на матч второго отборочного раунда футбольной Лиги Европы с тбилисским "Локомотивом", сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 12:15
Общество
Минобрнауки изменило правила приема в вузы
Минобрнауки РФ утвердило новый порядок приема студентов в вузы, который вступит в силу с 2021-2022 учебного года.
BFM.ru 09:55
Политика
Лавров призвал Литву не использовать белорусскую оппозицию втемную
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуацию в Белоруссии подогревают некоторые западные страны, в частности, Литва во многом руководит процессами и использует оппозицию "втемную".
Интерфакс 12:19
Политика
Евгений Савченко заявил об уходе с поста главы Белгородской области
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил о решении досрочно покинуть пост главы региона.
Российская газета 11:48
Политика
Региональное отделение «Единой России» возглавит Алексей Текслер
Только что в Москве на заседании президиума Генерального совета партии губернатора Алексея Текслера единогласно утвердили на должность и.о. секретаря Челябинского отделения партии «Единая Россия».
Губерния (г. Челябинск) вчера в 11:26
Общество
Стало известно о переезде в Москву сына Лукашенко
Lenta.ru 05:31
Шоу-бизнес
Лободу пристыдили за большой размер ноги
Известная исполнительница Светлана Лобода выложила новый снимок в свой аккаунт в Instagram.
CT news 12:00
Футбол
«Локомотив» претендует на экс-футболиста «Спартака» Зе Луиша
Московский "Локомотив" проявляет интерес к футболисту португальского "Порту" Зе Луишу, сообщает O Jogo.
РИА Новости 11:50
Здоровье
Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19
«Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) «Фавипиравир», разрешив их применение в амбулаторных условиях», — передает сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия 12:30
Политика
МИД Белоруссии раскритиковал резолюцию Европарламента
Министерство иностранных дел Белоруссии раскритиковало принятую резолюцию Европарламентом (ЕП) по ситуации в республике.
Коммерсантъ 10:39
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Шульженко обнародовала видео в ванной с Тарзаном
Ранее муж Наташи Королевой записал видео в Instagram, в котором признался в измене жене.
РИА Новости 04:45
Общество
Бутылки из дела Навального доставили в Германию спасательным бортом
Бутылки с водой из номера Алексея Навального в томском отеле доставили в Берлин немецким спасательным бортом.
Lenta.ru 10:52
Общество
В Минпросвещения назвали долю закрытых из-за коронавируса школ
Доля закрытых из-за коронавируса школ в России составляет меньше одного процента, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Ведомости 08:20
Общество
«Роскомсвобода» требует запретить систему распознавания
Волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова 16 сентября подала в Тверской районный суд Москвы административный иск к департаменту информационных технологий (ДИТ) мэрии и ГУ МВД Москвы с требованием прекратить использование уличной системы распознавания лиц, а в будущем принять акт, который будет регламентировать работу подобных систем.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Общество
В Томске сотрудников ФБК вызывали на опрос по делу Навального
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) томская полиция хотела вручить повестки на опрос, а на допрос в СК их не вызывали.
РИА Новости 12:01
Авто
Продажи автомобилей в ЕС в августе упали на 18,9%
По данным (.pdf) Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), если в июле продажи новых автомобилей в странах ЕС сократились на 5,7%, то в августе — на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коммерсантъ 06:04
Армия и оружие
Харьковские заводы совместно модернизируют танки Т-64БМ2 для ВСУ
Харьковский бронетанковый завод (ХБТЗ) и ГП «Завод имени Малышева» (ЗИМ) начинают реализацию совместной программы модернизации основного боевого танка Т-64БМ2.
Военное обозрение 07:07
Футбол
«Спартак» обыграл «Родину» в матче Кубка России
Московский "Спартак" одержал победу в первом матче группового этапа Кубка России 2020/21.
Честный рейтинг букмекеров 08:48
Происшествия
Директора «Открытой России» задержали после выхода из спецприемника
В Москве сразу после выхода из спецприемника задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова.
РБК 12:17
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о мытье ног в святой воде в Калининграде
В отношении двух военнослужащих Балтийского флота возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении религиозных чувств (ч.1, ст. 148 УК), сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 10:58
Происшествия
На Кубани нашли живыми двух пропавших девочек
Правоохранительные органы обнаружили двух девочек 13 и 14 лет, пропавших в Краснодаре в понедельник, 14 сентября.
RT на русском 09:54
Финансы
Аналитик оценил перспективы курса рубля
Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов оценил перспективы курса рубля.
RT на русском 06:00
Происшествия
Боец MMA избил бездомного на улице
Lenta.ru 12:31
Происшествия
В Мьянме родился ребенок с двумя головами
Новорожденный с двумя головами родился в Мьянме.
ТАСС 08:57