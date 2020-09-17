На финансирование СМИ в 2021-2023 годах направят более 300 млрд рублей
Более 300 млрд рублей будет направлено в 2021-2023 годах на финансирование СМИ. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая есть в распоряжении ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах
Россия планирует выделить на национальную оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году - 3,2 трлн рублей, в 2023 году - 3,1 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период.
ТАССвчера в 08:57
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