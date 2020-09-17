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ТАСС
ТАСС

На финансирование СМИ в 2021-2023 годах направят более 300 млрд рублей

Более 300 млрд рублей будет направлено в 2021-2023 годах на финансирование СМИ. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая есть в распоряжении ТАСС.В источнике
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ТАСС

Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах

Россия планирует выделить на национальную оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году - 3,2 трлн рублей, в 2023 году - 3,1 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период.
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Россия запланировала потратить на космос 577 млрд рублей за три года

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МЧС увеличит расходы на закупки новой техники

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Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021‒2023 годах

Ведомостивчера в 09:25
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Бюджет нацпроекта по жилью на 2021-2023 годы сократят на 20%

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В 2021 году финансирование нацпроектов составит 2 трлн 200 млрд рублей

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На нацпроекты в 2021 году направят 2,2 трлн рублей

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Финансирование исследований в Арктике и Антарктике сократят более чем на 1 млрд рублей

ТАССвчера в 13:16

Барак Обама в ноябре выпустит первую часть президентских мемуаров

Книга под названием «A Promised Land» выйдет через две недели после выборов Бывший президент США Барак Обама выпустит первую часть своих президентских мемуаров 17 ноября 2020 года.
Барак Обама в ноябре выпустит первую часть президентских мемуаров
Центральная Служба Новостейвчера в 08:40

На американском сегменте МКС произошла утечка аммиака

«Незначительная утечка аммиака на американском сегменте МКС не влияет на безопасность станции и экипажа, и никак не влияет на российский сегмент МКС»,— сообщил представитель «Роскосмоса» «РИА Новости».
На американском сегменте МКС произошла утечка аммиака
Коммерсантъ18:55
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В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» составит конкуренцию американскому сланцевому газу и уже существующим газопроводам, а также сделает Германию более независимой от влияния США — такова «подоплёка» проекта.
RT на русскомвчера в 15:07

Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Пока не ясно присоединится ли к строительству газопровода «Северный поток — 2» трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая по предварительным данным, находится в порту немецкого города Росток.
Новый Веквчера в 04:04
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Главный санитарный врач США призвал носить маски и после пандемии

Главный санитарный врач США вице-адмирал Джером Адамс заявил, что ношение масок и измерение температуры при входе в здания необходимо продолжить и после пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Аргументы и Факты20:06

Куйвашев назначил ответственных за ликвидацию очередей в поликлиниках

Прошу министра здравоохранения совместно с главами муниципалитетов, главврачами городских больниц навести порядок в этой сфере, сделать все для того, чтобы процесс посещения поликлиник был безопасным и комфортным для людей.
Политсоветвчера в 01:59
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Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.
Газета.Ruвчера в 02:45
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомостивчера в 09:06
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