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ТАСС
ТАСС

На финансирование СМИ в 2021-2023 годах направят более 300 млрд рублей

Более 300 млрд рублей будет направлено в 2021-2023 годах на финансирование СМИ. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая есть в распоряжении ТАСС.В источнике
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