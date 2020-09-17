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ТАСС
ТАСС

На финансирование СМИ в 2021-2023 годах направят более 300 млрд рублей

Более 300 млрд рублей будет направлено в 2021-2023 годах на финансирование СМИ. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая есть в распоряжении ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах

Россия планирует выделить на национальную оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году - 3,2 трлн рублей, в 2023 году - 3,1 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период.
ТАССвчера в 08:57
Подробнее о событии
ТАСС

Увеличение финансирования ЦИК в 2021 году связано с ростом оплаты труда членов избиркомов

ТАСС03:24
РИА Новости

Бюджет нацпроекта по жилью на 2021-2023 годы сократят на 20%

РИА Новостивчера в 11:21
Российская газета

МЧС увеличит расходы на закупки новой техники

Российская газетавчера в 09:44
Lenta.ru

Финансирование нацпроекта «Экология» составит более 380 миллиардов рублей

Lenta.ruвчера в 12:35
Ведомости

Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021‒2023 годах

Ведомостивчера в 09:25
Говорит Москва

В 2021 году финансирование нацпроектов составит 2 трлн 200 млрд рублей

Говорит Москвавчера в 07:47
РЕН ТВ

На нацпроекты в 2021 году направят 2,2 трлн рублей

РЕН ТВвчера в 07:46

Володин заявил об участии иностранных спецслужб в деле Навального

После принятия резолюции Европарламента по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального можно говорить, что за ситуацией стоят иностранные спецслужбы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин через пресс-службу.
Ведомости02:40
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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Египет остается стратегическим партнером России в Африке

Как отметил глава комитета по туризму и авиации Египетской ассоциации молодых предпринимателей Мохамед Кауда, в ближайшее время необходимо изучить вопрос о восстановлении регулярных полетов из России в Шарм-аль-Шейх и Хургаду.
Туристас16 сентября в 04:30
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В ОНК Москвы сообщили об отказе экс-главы СБР Кравцова признать вину

Задержанный по подозрению в растрате экс-президент Союза биатлонистов России, начальник Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов заявил, что не признаёт вины.
RT на русском03:43
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СК проверит историю о лишении семьи Баталова жилья и денег

"При наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных мошеннических действиях, выразившихся в хищении недвижимости и денег семьи актера Алексея Баталова", - говорится в сообщении СК.
Газета.Ru03:50
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Задержана ОПГ, незаконно продававшая билеты на спортивные мероприятия

Правоохранители пресекли деятельность ОПГ, которая за два года незаконно продала билеты в театры и на спортивные мероприятия в России на 1 миллиард рублей, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
РИА Новости03:11
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
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