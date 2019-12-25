с чего всё началось

Движение приостановлено на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро от станции "Беговая" до "Таганской" из-за пассажира на пути, сообщает Московский метрополитен.

Общество Моржей из китовой тюрьмы отправили заказчику в Крым Ранее зоозащитники направили в прокуратуру запрос о местонахождении шести моржей, которые были выловлены еще в 2018 году в районе Чукотки и позже оказались в бухте Средней, где с лета прошлого года также содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток.

Происшествия Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.

Политика Путин назвал сволочью поддержавшего Гитлера посла Польши Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.

Происшествия Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.

Общество Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка Глава Минпромторга Денис Мантуров усомнился в том, что американская Apple уйдет из России после принятия закона о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры.

Общество Каждый третий россиянин за последние 10 лет сменил профессию Треть россиян кардинально сменила сферу деятельности за последние 10 лет, больше половины сделали это из-за маленькой зарплаты, сообщает в среду, 25 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Музыка Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия Самым богатым музыкантом десятилетия по версии Forbes стал американский рэпер и продюсер Андре Ромелл Янг, известный как Dr. Dre.

Политика Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».

Политика В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».

Общество Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году Ведущая рубрики Алена Прокина по просьбе наших читателей вместе с известными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем позаботиться всем знакам зодиака в 2020 году Белой Металлической Крысы.