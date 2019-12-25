Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа «фиолетовой» линии московского метро приостановили движение

Движение приостановлено на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро от станции "Беговая" до "Таганской" из-за пассажира на пути, сообщает Московский метрополитен.
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с чего всё началось
Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщили в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter
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ТАСС00:25

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Движение поездов на фиолетовой ветке московского метро восстановлено

Москва 2400:14

Девушка выжила после падения под поезд на станции метро «Пушкинская»

РИАМО00:49

Пассажир выжил после падения на рельсы московского метро

Интерфакс00:36

Движение поездов на фиолетовой ветке метро восстановили

Вечерняя Москва00:34

Движение на «фиолетовой» линии московского метро восстановили

РИА Новости00:21

На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

РБК00:11

Девушка выжила после падения под поезд на станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии метро

Агентство Москва00:44
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Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

ФедералПресс вчера в 01:36
Транспорт

Первый прошедший по Крымскому мосту поезд доехал до Симферополя

Первый поезд, который проехал Крымский мост, прибыл в столицу Крыма — город Симферополь.
РБК вчера в 23:53
Общество

Моржей из китовой тюрьмы отправили заказчику в Крым

Ранее зоозащитники направили в прокуратуру запрос о местонахождении шести моржей, которые были выловлены еще в 2018 году в районе Чукотки и позже оказались в бухте Средней, где с лета прошлого года также содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток.
ТАСС вчера в 23:29
Происшествия

Прокуратура подтвердила задержание и. о. прокурора Норильска

Прокуратура Красноярского края сообщила, что в отношении исполняющего обязанности прокурора города Норильска возбуждено уголовное дело.
Коммерсантъ вчера в 22:34
Происшествия

МВД потребовало объяснений у женщины, сообщившей об учениях школьников

Ридус вчера в 05:08
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости вчера в 20:00
Политика

Путин назвал сволочью поддержавшего Гитлера посла Польши

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости вчера в 08:52
Происшествия

Во Владивостоке эвакуировали вокзал из-за сообщения о «минировании»

РИА Новости 00:17
Происшествия

Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
РИА Новости вчера в 18:32
Кино

Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»

Политическая Экспертиза вчера в 17:07
Общество

Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

Глава Минпромторга Денис Мантуров усомнился в том, что американская Apple уйдет из России после принятия закона о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры.
РИА Новости вчера в 19:08
Биатлон

Правление СБР хочет исключить Малышко и Гараничева из сборной России

По сведениям Sports.ru, биатлонисты Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев будут исключены из российской сборной.
Pravda.Ru 23 декабря в 04:50
Общество

Новогодние фейерверки запустят в 20 столичных парках

Для москвичей и гостей столицы в воздух 1 января запустят более 50 тысяч залпов.
Вечерняя Москва вчера в 23:19
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Lenta.ru вчера в 08:35
Общество

Каждый третий россиянин за последние 10 лет сменил профессию

Треть россиян кардинально сменила сферу деятельности за последние 10 лет, больше половины сделали это из-за маленькой зарплаты, сообщает в среду, 25 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Известия вчера в 20:35
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Самым богатым музыкантом десятилетия по версии Forbes стал американский рэпер и продюсер Андре Ромелл Янг, известный как Dr. Dre.
Клопс 00:34
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области

Газета.Ru вчера в 22:17
Экономика

Минстрой увеличит объемы расселяемого жилья с 2020 года

Количество расселяемого аварийного жилья с 2020 года будет увеличено.
РБК вчера в 05:47
Экономика

Самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

В декабре президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий налог для самозанятых еще на 19 российских регионов.
Ведомости 23 декабря в 09:41
Политика

Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Вести.Ru вчера в 23:23
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия вчера в 08:28
Общество

В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

ТК Звезда вчера в 06:29
Общество

Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году

Ведущая рубрики Алена Прокина по просьбе наших читателей вместе с известными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем позаботиться всем знакам зодиака в 2020 году Белой Металлической Крысы.
Вечерняя Москва вчера в 07:41
Общество

Ирландец снял на видео нападение тигра на его сына в зоопарке

Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка, — подписал публикацию ирландец.
iReactor вчера в 19:56
Интернет

Новая функция для авторов видео появится в YouTube

iReactor 00:37
Экономика

Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику

Совет директоров "Газпрома" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
Российская газета вчера в 13:36
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Кино

Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала

Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
Piter.tv вчера в 04:26
Единоборства

Кадыров уверен, что победит Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сможет победить бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.
Infox.ru 23 декабря в 16:13
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