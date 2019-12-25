Происшествия
РИА НовостиНа «фиолетовой» линии московского метро приостановили движение
Движение приостановлено на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро от станции "Беговая" до "Таганской" из-за пассажира на пути, сообщает Московский метрополитен.
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Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
Транспорт
Первый прошедший по Крымскому мосту поезд доехал до Симферополя
Первый поезд, который проехал Крымский мост, прибыл в столицу Крыма — город Симферополь.
Общество
Моржей из китовой тюрьмы отправили заказчику в Крым
Ранее зоозащитники направили в прокуратуру запрос о местонахождении шести моржей, которые были выловлены еще в 2018 году в районе Чукотки и позже оказались в бухте Средней, где с лета прошлого года также содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток.
Происшествия
Прокуратура подтвердила задержание и. о. прокурора Норильска
Прокуратура Красноярского края сообщила, что в отношении исполняющего обязанности прокурора города Норильска возбуждено уголовное дело.
Происшествия
МВД потребовало объяснений у женщины, сообщившей об учениях школьников
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Политика
Путин назвал сволочью поддержавшего Гитлера посла Польши
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
Кино
Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»
Общество
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Глава Минпромторга Денис Мантуров усомнился в том, что американская Apple уйдет из России после принятия закона о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры.
Биатлон
Правление СБР хочет исключить Малышко и Гараничева из сборной России
По сведениям Sports.ru, биатлонисты Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев будут исключены из российской сборной.
Общество
Новогодние фейерверки запустят в 20 столичных парках
Для москвичей и гостей столицы в воздух 1 января запустят более 50 тысяч залпов.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США
Общество
Каждый третий россиянин за последние 10 лет сменил профессию
Треть россиян кардинально сменила сферу деятельности за последние 10 лет, больше половины сделали это из-за маленькой зарплаты, сообщает в среду, 25 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Самым богатым музыкантом десятилетия по версии Forbes стал американский рэпер и продюсер Андре Ромелл Янг, известный как Dr. Dre.
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области
Экономика
Минстрой увеличит объемы расселяемого жилья с 2020 года
Количество расселяемого аварийного жилья с 2020 года будет увеличено.
Экономика
Самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов
В декабре президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий налог для самозанятых еще на 19 российских регионов.
Политика
Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России
Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Общество
В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Общество
Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году
Ведущая рубрики Алена Прокина по просьбе наших читателей вместе с известными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем позаботиться всем знакам зодиака в 2020 году Белой Металлической Крысы.
Общество
Ирландец снял на видео нападение тигра на его сына в зоопарке
Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка, — подписал публикацию ирландец.
Экономика
Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику
Совет директоров "Газпрома" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Кино
Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала
Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
Единоборства
Кадыров уверен, что победит Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сможет победить бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.