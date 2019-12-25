Транспорт

РосбалтРосбалтНа «фиолетовой» ветке московского метро пассажир упал на пути

На Таганско-Краснопресненской линии не ходят поезда от станции «Беговая» до станции «Таганская» из-за пассажира на пути. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.
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