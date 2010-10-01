Коронавирус
КоммерсантъНа физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники
На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники Приложения для фитнеса переживают резкий рост популярности, разработчики софта заявляют о росте спроса и выручки в связи с самоизоляцией на 30–40%.
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с чего всё началось
По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, из-за установленных лимитов кредитными каникулами сможет воспользоваться лишь ограниченное число заемщиков.Коммерсантъвчера в 14:38
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Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Китай закроет последний пункт пропуска на границе с Россией
Китай закроет последний пассажирский пункт пропуска на границе с Россией.
Общество
В США за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом
Число жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Политика
Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Происшествия
В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»
Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
Армия и оружие
Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации
Внимание специалистов привлекли видеокадры Минобороны РФ, на которых Су-57 крутит "бочки" и демонстрирует потрясающий вертикальный набор высоты Как отмечает журнал Capital, Су-57, собранный на четверть из композиционных материалов, имеет исключительную маневренность в полете.
Происшествия
Три человека пострадали при обрушении здания в Кемерове
Три человека пострадали при обрушении строящегося здания на территории завода «Химпром» по производству химической продукции в Кемерове.
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Экономика
Кудрин оценил поддержку экономике в 5% ВВП, требуется еще 2–3%
По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, поддержка властями экономики России на фоне пандемии коронавируса превышает 5%. Однако требуется принятие мер еще на 2–3% ВВП, считает глава Счетной палаты.
Общество
Названа зарплата курьеров во время пандемии COVID-19
Зарплаты курьеров в период распространения коронавируса достигли 110–150 тыс. рублей в месяц.
Экономика
В России будущие пенсионеры потеряли миллиард рублей
В России клиенты негосударственных пенсионных фондов (будущие пенсионеры) потеряли по итогам 2019 года около миллиарда рублей инвестиционного дохода из-за досрочной смены страховщика.
Общество
Шестеро челябинцев с коронавирусом выписаны из больницы
Челябинск, 8 апреля 2020, 09:12 — REGNUM В Челябинской области с начала пандемии коронавируса шесть человек выздоровели.
Общество
Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике
Почти половина всех компаний в мире из-за пандемии коронавируса сменит своих поставщиков, что приведет к «концу глобализации», пишет немецкая газета Die Welt.
Общество
Росавиация сформировала график вывоза граждан РФ из-за рубежа
Москва, 8 апреля 2020, 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Здоровье
Шесть новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
Шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Алтайском крае.
Общество
Российские врачи стали принимать больных в полевом госпитале в Бергамо
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ
Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма
Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
Политика
Медведев уверен, что США хотят сорвать продление договора СНВ-3
Американские партнеры препятствуют продлению Договора сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Происшествия
В Пермском крае умер пациент с коронавирусом
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Общество
ЕГЭ в этом году не отменят из-за коронавируса: определены новые даты
ЕГЭ в 2020 не отменят из-за коронавируса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Авто
Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.