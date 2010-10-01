По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, из-за установленных лимитов кредитными каникулами сможет воспользоваться лишь ограниченное число заемщиков.

с чего всё началось

На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники Приложения для фитнеса переживают резкий рост популярности, разработчики софта заявляют о росте спроса и выручки в связи с самоизоляцией на 30–40%.

На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Общество В США за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом Число жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.

Общество Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.

Политика Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.

Происшествия В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго» Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.

Армия и оружие Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации Внимание специалистов привлекли видеокадры Минобороны РФ, на которых Су-57 крутит "бочки" и демонстрирует потрясающий вертикальный набор высоты Как отмечает журнал Capital, Су-57, собранный на четверть из композиционных материалов, имеет исключительную маневренность в полете.

Экономика Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20% Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.

Экономика Кудрин оценил поддержку экономике в 5% ВВП, требуется еще 2–3% По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, поддержка властями экономики России на фоне пандемии коронавируса превышает 5%. Однако требуется принятие мер еще на 2–3% ВВП, считает глава Счетной палаты.

Экономика В России будущие пенсионеры потеряли миллиард рублей В России клиенты негосударственных пенсионных фондов (будущие пенсионеры) потеряли по итогам 2019 года около миллиарда рублей инвестиционного дохода из-за досрочной смены страховщика.

Общество Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике Почти половина всех компаний в мире из-за пандемии коронавируса сменит своих поставщиков, что приведет к «концу глобализации», пишет немецкая газета Die Welt.

Общество Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Политика Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.