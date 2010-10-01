Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъНа физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники

На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники Приложения для фитнеса переживают резкий рост популярности, разработчики софта заявляют о росте спроса и выручки в связи с самоизоляцией на 30–40%.
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с чего всё началось

На каникулы сможет претендовать менее половины заемщиков по ипотеке и автокредитам

По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, из-за установленных лимитов кредитными каникулами сможет воспользоваться лишь ограниченное число заемщиков.
Коммерсантъвчера в 14:38

Подробнее о событии

НБКИ: под кредитные каникулы не попадет большая часть займов

EastRussia01:00

Более половины россиян не смогут воспользоваться кредитными каникулами

Ридус01:34

Половина россиян сможет претендовать на кредитные каникулы из-за коронавируса

ФедералПресс01:21

Половина россиян с ипотекой не смогут уйти на «каникулы»

Уралинформбюро01:55

Половина займов по ипотеке и автокредитам не вписалась в лимиты правительства по кредитным каникулам

66.ru00:44

Половина россиян с ипотекой не дождётся кредитных каникул из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 23:50

На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники

Коммерсантъвчера в 18:39
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Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

РБК 01:39
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Общество

Китай закроет последний пункт пропуска на границе с Россией

Китай закроет последний пассажирский пункт пропуска на границе с Россией.
РЕН ТВ 01:40
Общество

В США за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом

Число жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 02:20
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета вчера в 12:52
Политика

Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 10:19
Происшествия

В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»

Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
REGNUM вчера в 11:24
Армия и оружие

Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации

Внимание специалистов привлекли видеокадры Минобороны РФ, на которых Су-57 крутит "бочки" и демонстрирует потрясающий вертикальный набор высоты Как отмечает журнал Capital, Су-57, собранный на четверть из композиционных материалов, имеет исключительную маневренность в полете.
Российская газета вчера в 11:01
Происшествия

Три человека пострадали при обрушении здания в Кемерове

Три человека пострадали при обрушении строящегося здания на территории завода «Химпром» по производству химической продукции в Кемерове.
Известия 02:37
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 21:33
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Экономика

Кудрин оценил поддержку экономике в 5% ВВП, требуется еще 2–3%

По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, поддержка властями экономики России на фоне пандемии коронавируса превышает 5%. Однако требуется принятие мер еще на 2–3% ВВП, считает глава Счетной палаты.
Коммерсантъ 00:51
Общество

Названа зарплата курьеров во время пандемии COVID-19

Зарплаты курьеров в период распространения коронавируса достигли 110–150 тыс. рублей в месяц.
Газета.Ru 01:47
Экономика

В России будущие пенсионеры потеряли миллиард рублей

В России клиенты негосударственных пенсионных фондов (будущие пенсионеры) потеряли по итогам 2019 года около миллиарда рублей инвестиционного дохода из-за досрочной смены страховщика.
ФедералПресс 01:03
Общество

Шестеро челябинцев с коронавирусом выписаны из больницы

Челябинск, 8 апреля 2020, 09:12 — REGNUM В Челябинской области с начала пандемии коронавируса шесть человек выздоровели.
REGNUM 02:12
Общество

Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике

Почти половина всех компаний в мире из-за пандемии коронавируса сменит своих поставщиков, что приведет к «концу глобализации», пишет немецкая газета Die Welt.
Известия вчера в 21:16
Общество

Росавиация сформировала график вывоза граждан РФ из-за рубежа

Москва, 8 апреля 2020, 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
REGNUM вчера в 19:02
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06 апреля в 06:18
Здоровье

Шесть новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

Шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Алтайском крае.
Алтайская правда вчера в 13:07
Общество

Российские врачи стали принимать больных в полевом госпитале в Бергамо

News.ru вчера в 22:55
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ

Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
РИА Новости вчера в 16:29
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма

Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости вчера в 21:16
Политика

Медведев уверен, что США хотят сорвать продление договора СНВ-3

Американские партнеры препятствуют продлению Договора сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Экономика сегодня 00:51
Происшествия

В Пермском крае умер пациент с коронавирусом

РИА Новости 01:56
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru 06 апреля в 10:56
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС вчера в 06:02
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших растёт

Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Rusvesna.su 06 апреля в 02:45
Общество

ЕГЭ в этом году не отменят из-за коронавируса: определены новые даты

ЕГЭ в 2020 не отменят из-за коронавируса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Весьма вчера в 03:45
Авто

Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам

Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
МонаВиста 01:56
Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru вчера в 13:00
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