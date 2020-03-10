Финансы

Вести.RuВести.RuНа фоне мировой паники Банк России начинает продажу валюты

"Банк России принял решение начать 10 марта 2020 года упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила", — сообщается в заявлении регулятора. Это решение принято с учетом цены нефти.
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ЦБ объявил о валютной интервенции на внутреннем рынке

Коммерсантъ02:29

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Finam.Ru02:07

ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке

РИА Новости02:24

ЦБ начнёт упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

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ЦБ начал продажу валюты на фоне обвала цен на нефть

РБК02:10

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Ведомости02:09

ЦБ 10 марта начнет упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

ТАСС02:25
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