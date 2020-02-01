Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineНа фоне падения мировых индексов акции КАМАЗа подешевели на 7,7%

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На фоне падения мировых индексов на Московской фондовой бирже сегодня с утра было отмечено падение акций татарстанских предприятий. По данным на 10:40 утра строимость ценных бумаг ПАО «КАМАЗ» упала на 7,67%, показав средневзвешенную цену в 63,9 рубля.
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