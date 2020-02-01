На фоне падения мировых индексов на Московской фондовой бирже сегодня с утра было отмечено падение акций татарстанских предприятий. По данным на 10:40 утра строимость ценных бумаг ПАО «КАМАЗ» упала на 7,67%, показав средневзвешенную цену в 63,9 рубля.

Экономика Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию В физическом выражении российский экспорт золота в Великобританию вырос в 11 раз, с 10,4 т в 2018 г. до 113,5 т в 2019 г. На экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.

Футбол Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).

Финансы Силуанов объяснил ослабление рубля Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.

Общество «Триколор» перестанет показывать более 30 каналов Оператор сообщил, что с 1 марта 2020 года не будет показывать более чем 30 тематических каналов, которые входят в пакет «Ред Медиа».

Армия и оружие Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.