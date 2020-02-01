Экономика
БИЗНЕС OnlineНа фоне падения мировых индексов акции КАМАЗа подешевели на 7,7%
На фоне падения мировых индексов на Московской фондовой бирже сегодня с утра было отмечено падение акций татарстанских предприятий. По данным на 10:40 утра строимость ценных бумаг ПАО «КАМАЗ» упала на 7,67%, показав средневзвешенную цену в 63,9 рубля.
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Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери
Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил о поддержке Турции после гибели военных в Идлибе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к России и правительственным войскам Сирии с предложением прекратить военное наступление в провинции Идлиб.
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии
Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Экономика
Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию
В физическом выражении российский экспорт золота в Великобританию вырос в 11 раз, с 10,4 т в 2018 г. до 113,5 т в 2019 г. На экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Здоровье
ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»
Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого".
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Политика
В Кремле заявили о проработке встречи Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 50 долларов впервые за 2,5 года
Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до 49,66 доллара.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Политика
Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин
Формальной поправки о включении упоминания бога в Конституцию в Госдуму или в рабочую группу пока не поступало.
Биатлон
IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы
Финансы
Силуанов объяснил ослабление рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе
Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
Общество
«Триколор» перестанет показывать более 30 каналов
Оператор сообщил, что с 1 марта 2020 года не будет показывать более чем 30 тематических каналов, которые входят в пакет «Ред Медиа».
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Армия и оружие
Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.