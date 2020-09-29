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Эхо Москвы
Эхо Москвы

На бирже в Москве курс евро превысил 93 рубля

Дорожает и доллар – он стоит почти 80 рублей. Эксперты отмечают, что рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть.В источнике
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Живая Кубань

Курс евро на Московской бирже перешел границу в 93 рубля

Живая Кубань04:21
LentaChel.ru

Справедливый курс доллара - 63-65 рублей, считает эксперт

LentaChel.ru05:22
Эхо Москвы

Курс рубля продолжает падение

Эхо Москвы06:07
Московский Комсомолец

На фоне падения рубля в банках начала заканчиваться валюта

Московский Комсомолец06:52
ИА Красная Весна

Эксперты объяснили резкое падение рубля

ИА Красная Веснавчера в 14:14
КТВ-Луч

Эксперты объяснили рекордное падение курса рубля

КТВ-Лучвчера в 12:39
Uznayvse.ru

Рубль обвалился по отношению к доллару и евро

Uznayvse.ruвчера в 07:00

Путин назвал отношения с Белоруссией «подлинно союзническими»

Отношения Москвы и Минска являются братскими и союзническими, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеоприветствии к участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии.
Газета.Ru08:57
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«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
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Мурашко сообщил о поступлении 10 млн доз вакцины от гриппа для детей

Дмитрий Коротаев / Известия Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе совещания сообщил президенту РФ Владимиру Путину о поступлении в регионы 10 млн доз вакцины от гриппа для детей и 24 млн для взрослых.
РЕН ТВ08:56