Коронавирус

ИзвестияИзвестияНа фоне пандемии коронавируса в России вырос спрос на пищевую соль

На фоне распространения коронавируса спрос на пищевую соль в России вырос на 20%. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил «Коммерсант». Повышение спроса связывают с рекомендациями Минздрава России по использованию соляного раствора для профилактики коронавируса, которые были опубликованы 9 апреля.
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Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль

Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.
Коммерсантъвчера в 19:10

Подробнее о событии

Ретейлеры не наблюдают резкого роста спроса и цен на соль

ТАСС05:08

Коронавирус заставил россиян покупать больше соли

Вести.Ru03:31

В России вырос спрос на соль

РИА Новости02:11

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Интерфакс02:14

Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса

Московский Комсомолец00:34

В России резко вырос спрос на пищевую соль

Ведомостивчера в 22:18

Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль

Коммерсантъвчера в 19:10
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Происшествия

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
3,5K
Происшествия

Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
Известия 04:29
1,1K
Происшествия

После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
28
Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму

Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
18
Шоу-бизнес

Медик рассказал о возвращении Заворотнюк к нормальной жизни

Медик рассказал о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк в беседе с изданием "СтарХит".
Газета.Ru 03:47
18
Политика

ВЦИОМ назвал долю планирующих участвовать в голосовании по Конституции

Половина россиян (50%), которые планируют участвовать в голосовании, намерены проголосовать за поправки, 26% — против.
РБК 05:07
54
Происшествия

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

РБК 05:10
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Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Lenta.ru 04:35
2K
Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
1,8K
Происшествия

Воспитанника остригли и связали в приюте под Челябинском

Воспитанника Копейского социально-реабилитационного центра в Челябинской области связали и остригли перед поездкой в больницу.
Российская газета 03:19
15
Транспорт

Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска

В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
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Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
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Здоровье

Две трети умерших от COVID-19 в Москве поздно обратились за помощью

Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
58
Общество

Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля

Информированный федеральный чиновник не исключает, что голосование может быть назначено и на конец июня — например, в 75-ю годовщину Парада Победы, 24-го (эта дата также выпадает на среду).
Коммерсантъ вчера в 19:10
99
Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
1,2K
Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

РИА Новости вчера в 09:15
669
Общество

Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября

Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 05:01
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
1K
Здоровье

В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус

"Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
РИА Новости 04:56
1
Общество

Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.
Москва 24 вчера в 07:35
2,3K
Общество

В Самарской области число заболевших коронавирусом выросло на 12

Число заболевших коронавирусом в Самарской области растёт с каждым днём.
Похвистнево-Информ 04:19
4
Общество

Кадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Побрившийся налысо глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором призвал остальных мужчин последовать своему примеру, сообщает "Грозный-Информ".
Инфорос вчера в 15:03
1,3K
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
5,4K
Политика

Появились данные о подготовке преемника Ким Чен Ына

По его данным, в конце прошлого года на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии было принято внутреннее решение, согласно которому преемником Ким Чен Ына в случае его смерти или неспособности управлять страной по другим причинам станет именно Ким Ё Чжон.
Lenta.ru 04:10
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Здоровье

За сутки в Ростовской области выявили 52 новых случая коронавируса

По данным на 22 апреля, в Ростовской области зафиксировано 398 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:37
282
Общество

Штат Миссури подал иск против Китая в связи с ущербом от коронавируса

Американский штат Миссури подал иск против Китая в связи распространением коронавируса и требует возместить ущерб, сообщает The Hill во вторник, 21 апреля.
Известия вчера в 20:10
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Политика

Россия согласовала отправку в Белоруссию 7 тыс. тонн гречки

REGNUM 05:10
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Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
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Общество

Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года

«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
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Здоровье

В Ярославской области зафиксирована первая смерть от коронавируса

По словам губернатора, от коронавирусной инфекции скончался мужчина 1951 года рождения, но в федеральной статистике за минувшие сутки этого случая нет.
ЯрNews 03:55
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