Коронавирус
ВедомостиВ России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль. Скачок спроса участники рынка связывают с рекомендациями Минздрава по использованию солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Руспродсоюз» и входящую в него «Руссоль».
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с чего всё началось
Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.Коммерсантъвчера в 19:10
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Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса
Московский Комсомолец00:34
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В Краснодарском крае скончался врач-реаниматолог с коронавирусом
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Политика
В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
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Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность больниц оборудованием, необходимым для лечения пациентов с коронавирусом.
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Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира на телеканале Россия-1 окончательно выгнал из своей программы Вечер с Владимиром Соловьевым украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
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Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
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Ричард встретил свою будущую жену в 2014 году в отеле, принадлежавшем Алехандре и ее супругу, а в мае 2018-го пара тайно поженилась в кругу семьи и близких друзей.
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Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
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Частные лаборатории предполагают уже в мае начать тестирование всех желающих на антитела к коронавирусу Covid-19.
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О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Xiaomi представила бюджетный электросамокат Scooter 1S
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