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Эхо Москвы
Эхо Москвы

На фоне роста заболеваемости коронавирусом учащихся медвузов вновь зовут работать в больницы с ковид-пациентами

В Университете имени Пирогова сказали, что многие студенты и ординаторы продолжают трудиться в клиниках, которые лечат пациентов с ковидом. Массового запроса на трудоустройство вуз пока не получал.В источнике
С чего всё началось
РБК

Студентов медвузов позвали в больницы на фоне роста заболеваемости COVID

Выпускникам и студентам московских медицинских вузов предложили работу в больницах столицы на фоне роста заболеваемости COVID-19. Объявление от имени Департамента здравоохранения Москвы опубликовано в информационной системе Сеченовского университета Минздрава.
РБК20:00
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Российская газета

Cтудентам медвузов Москвы снова предложили работу с коронавирусом

Российская газета04:17
Говорит Москва

СМИ: студентам медвузов Москвы предложили работу в стационарах из-за COVID-19

Говорит Москва02:53
ФедералПресс

Студентов медвузов снова пригласили в больницы для борьбы с COVID

ФедералПресс20:51
Ридус

Студентов столичных медвузов вновь позвали в больницы для борьбы с COVID

Ридус01:31
Эхо Москвы

На фоне роста заболеваемости коронавирусом учащихся медвузов вновь зовут работать в больницы с ковид-пациентами

Эхо Москвы03:36
Газета.Ru

Студентов медвузов Москвы снова позвали в больницы для борьбы с COVID-19

Газета.Ru02:36
РБК

Студентов медвузов позвали в больницы на фоне роста заболеваемости COVID

РБК20:00

Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов
RT на русском04:31
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Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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В Киеве потребовали отставки замглавы контактной группы по Донбассу

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что первый заместитель главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Витольд Фокин должен покинуть состав переговорщиков из-за последних заявлений.
Страна Советов on-line02:52
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Американцы считают Байдена победителем дебатов с Трампом

В предвыборном штабе демократа уверены, что их кандидат «утер нос» действующему президенту Согласно публикации издания «Интерфакс», которое ссылается на опрос фирмы «SSRS», 6 из 10 американских зрителей выразили уверенность, что во время дебатов Джо Байдена и Дональд Трампа победу одержал именно кандидат, представляющий Демократическую партию.
Центральная Служба Новостей05:33
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