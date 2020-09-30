В Университете имени Пирогова сказали, что многие студенты и ординаторы продолжают трудиться в клиниках, которые лечат пациентов с ковидом. Массового запроса на трудоустройство вуз пока не получал.

С чего всё началось Студентов медвузов позвали в больницы на фоне роста заболеваемости COVID Выпускникам и студентам московских медицинских вузов предложили работу в больницах столицы на фоне роста заболеваемости COVID-19. Объявление от имени Департамента здравоохранения Москвы опубликовано в информационной системе Сеченовского университета Минздрава. РБК 20:00