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Эхо Москвы
Эхо Москвы

На фоне роста заболеваемости коронавирусом учащихся медвузов вновь зовут работать в больницы с ковид-пациентами

В Университете имени Пирогова сказали, что многие студенты и ординаторы продолжают трудиться в клиниках, которые лечат пациентов с ковидом. Массового запроса на трудоустройство вуз пока не получал.В источнике
С чего всё началось
РБК

Студентов медвузов позвали в больницы на фоне роста заболеваемости COVID

Выпускникам и студентам московских медицинских вузов предложили работу в больницах столицы на фоне роста заболеваемости COVID-19. Объявление от имени Департамента здравоохранения Москвы опубликовано в информационной системе Сеченовского университета Минздрава.
РБК20:00
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Говорит Москва

СМИ: студентам медвузов Москвы предложили работу в стационарах из-за COVID-19

Говорит Москва02:53
Газета.Ru

Студентов медвузов Москвы снова позвали в больницы для борьбы с COVID-19

Газета.Ru02:36
РБК

Студентов медвузов позвали в больницы на фоне роста заболеваемости COVID

РБК20:00
БИЗНЕС Online

Студентов медвузов позвали в больницы на фоне роста заболеваемости COVID-19

БИЗНЕС Online01:19
Эхо Москвы

На фоне роста заболеваемости коронавирусом учащихся медвузов вновь зовут работать в больницы с ковид-пациентами

Эхо Москвы03:36
ФедералПресс

Студентов медвузов снова пригласили в больницы для борьбы с COVID

ФедералПресс20:51
Ридус

Студентов столичных медвузов вновь позвали в больницы для борьбы с COVID

Ридус01:31

Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии
Ведомостивчера в 09:56
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Армения заявила об ударах турецкой авиации в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.
РИА Новости03:23
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В Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19

Участникам пострегистрационного клинического исследования российской вакцины против COVID-19 начали колоть второй компонент препарата "Спутник V". Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, вторую прививку уже сделали шесть человек, планируется, что в среду вторую прививку получат около 20 человек.
Вести.Ru03:01
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ЕС может пересмотреть список стран для открытия внешних границ

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (COREPER) на встрече 30 сентября может вновь пересмотреть список третьих стран, с которыми членам союза рекомендовано открыть внешние границы, говорится в повестке заседания комитета.
РИА Новостивчера в 08:58