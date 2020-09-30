На фоне роста заболеваемости коронавирусом учащихся медвузов вновь зовут работать в больницы с ковид-пациентами
В Университете имени Пирогова сказали, что многие студенты и ординаторы продолжают трудиться в клиниках, которые лечат пациентов с ковидом. Массового запроса на трудоустройство вуз пока не получал.В источнике
С чего всё началось
Студентов медвузов позвали в больницы на фоне роста заболеваемости COVID
Выпускникам и студентам московских медицинских вузов предложили работу в больницах столицы на фоне роста заболеваемости COVID-19. Объявление от имени Департамента здравоохранения Москвы опубликовано в информационной системе Сеченовского университета Минздрава.
РБК20:00
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