Политика

Утро.ruУтро.ruНа фоне скандала вокруг Трампа и Зеленского Уолкер подал в отставку

Об увольнении Курта Уолкера стало известно через день после публикации жалобы анонимного информатора. Напомним, там говорилось о давлении, которое американский лидер Дональд Трамп оказывал на украинского коллегу Владимира Зеленского.
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Что случилось этой ночью: суббота, 28 сентября

Интерфакс01:30

В ЛНР считают, что Волкер был дипломатом-волонтером, «доившим Украину»

ТАСС04:59

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку

Эхо Москвы06:00

В ЛНР отреагировали на отставку Волкера

Lenta.ru05:45

Главные новости к утру 28 сентября

Коммерсантъ00:00

CNN сообщил об отставке Волкера с поста спецпредставителя США по Украине

РБКвчера в 19:27

CNN: Курт Волкер подал в отставку

РИА Новостивчера в 19:13
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон

Курт Волкер – первая жертва «украинского дела»

Вести.UZ03:34
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
Театры

В возрасте 85 лет умер режиссер Марк Захаров

REGNUM 05:32
Наука

Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака

РИА Новости 04:12
Политика

Лавров и Помпео провели переговоры

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, передает «РИА Новости».
Rambler News Service вчера в 12:05
Путешествия

Саудовская Аравия ввела туристические визы

За год до официального решения о введении туристических виз Эр-Рияд финансово поддерживал инициативы по улучшению имиджа королевства в мире, приглашая популярных иностранных блогеров в промотуры.
РБК вчера в 08:25
Автоспорт

Toro Rosso сменит название на Alpha Tauri

F1news.ru 03:14
Политика

Песков пошутил о толстом телефоне Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о специальном толстом телефоне главы государства Владимира Путина, которым он якобы пользуется вне рабочего кабинета.
Газета.Ru вчера в 16:23
Политика

Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Экономика

Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти

По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM 26 сентября в 05:58
Политика

Запад взял курс на нарушение международного права, заявил Лавров в ООН

Западные страны взяли курс на подмену международных конвенций собственными правилами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.
ФАН вчера в 15:52
Экономика

S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Авто

Стартовало производство новых автобусов ЛиАЗ для Подмосковья

Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик в эфире телеканала «360», до конца следующего года в регионе должно появиться около 660 новых автобусов производства ЛиАЗ.
Тарантас Ньюс вчера в 07:35
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Футбол

Фанаты ФК «Рода» выгнали его владельца из офиса на стадионе команды

REGNUM 04:10
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Происшествия

Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту

Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.
REGNUM 04:49
Автоспорт

Квят досрочно завершил третью практику Гран-при России

Вести.Ru 05:41
Политика

В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США

США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.
РИА Новости 26 сентября в 22:31
Общество

В Госдуме прокомментировали запрет курения на балконах

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT решение правительства России утвердить запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
RT на русском 26 сентября в 12:40
Происшествия

В Якутии на реке Лене столкнулись два парома с автомобилями

ТАСС вчера в 21:17
Гаджеты

Новый iPhone 11 подешевел в России

Специалисты hi-tech.mail.ru, которые ведут мониторинг цена на новые смартфоны в России, заметили удешевление iPhone 11.Так, презентация нового устройства состоялась 10 сентября, а в продажу на российском рынке гаджет поступил 20 сентября.
PROkhab.ru вчера в 07:50
Армия и оружие

Помпео обвинил власти Сирии в химатаке в Латакии

Руководитель Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти Сирии несут ответственность за химическую атаку в провинции Латакия, которая, как утверждают в Вашингтоне, была совершена 19 мая.
РЕН ТВ 26 сентября в 13:14
Общество

Проекты участников конкурса «Цифровой прорыв» направят в регионы

По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта.
ТАСС вчера в 09:11
Авто

Автомобили УАЗ научатся заводиться со смартфона

Специалисты Ульяновского предприятия приступили к тестированию автомобилей с технологией Connected Car.
SpeedMe 26 сентября в 05:47
Происшествия

Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края

В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Авто

В Mercedes подтвердили контракт с McLaren

В предыдущие годы в McLaren сумели создать базис для своего возвращения на вершину, этому способствовало и успешное выступление с Renault в нынешнем сезоне.
F1news.ru 04:10
Киберспорт

Тестирование PUBG Lite начнется в России 10 октября

Бета-тест PUBG Lite стартовал 24 января в Таиланде, а позже тестирование началось в некоторых странах Юго-Восточной Азии, Бразилии и Турции.
Cyber.sports.ru 26 сентября в 15:39
Футбол

ФИФА опровергла фальсификации при выборе лучшего футболиста мира

ФИФА опубликовала официальное заявление после появления в СМИ серии сообщений о фальсификациях при выборе лучшего футболиста мира.
РБК вчера в 13:43
Шоу-бизнес

«Он убивал себя экстремальным похудением»: друг Владимира Турчинского о причинах его смерти

StarHit.ru 04:00
Политика

СМИ раскрыли «засекреченную деталь» переговоров Лаврова и Трампа

Газета Washington Post раскрыла важную деталь переговоров 2017 года, которые проходили между президентом США Дональдом Трампом, главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком.
Газета.Ru 01:22
Армия и оружие

Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников

Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия вчера в 09:03
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Курт Волкер
Американский дипломат
Американский карьерный дипломат. Постоянный представитель США в НАТО. С 2011 года занимает пост директора Института Маккейна в Аризоне. С 7 июля 2017 года - специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины.
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