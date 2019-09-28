Об увольнении Курта Уолкера стало известно через день после публикации жалобы анонимного информатора. Напомним, там говорилось о давлении, которое американский лидер Дональд Трамп оказывал на украинского коллегу Владимира Зеленского.

На фоне скандала вокруг Трампа и Зеленского Уолкер подал в отставку

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