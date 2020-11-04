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На фоне выборов в США продолжился рост курса доллара по отношению к евро

Znak.com
ИА Красная Весна
Evo-rus.com
ПРАЙМ
ФАН
Экономика сегодня
Телеканал 360°
Пока ведутся подсчеты голосов избирателей после прошедших в США выборов на пост главы страны, американская национальная валюта демонстрирует всем рост курса на 0,92%.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Курс доллара по отношению к евро растет на фоне выборов в США

Курс доллара по отношению к евро растет на фоне ожиданий итогов выборов президента США.
ТАССвчера в 22:41
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Курс рубля растет к доллару и евро на форексе после выборов президента США

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Курсы доллара и биткоина подскочили в день выборов в США

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Курс доллара по отношению к евро перешел к снижению

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На фоне выборов в США продолжился рост курса доллара по отношению к евро

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Курс доллара падает на фоне выборов в США

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Курс доллара к евро растет на фоне выборов президента США

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