На фоне выборов в США продолжился рост курса доллара по отношению к евро
Пока ведутся подсчеты голосов избирателей после прошедших в США выборов на пост главы страны, американская национальная валюта демонстрирует всем рост курса на 0,92%.В источнике
С чего всё началось
Курс доллара по отношению к евро растет на фоне выборов в США
Курс доллара по отношению к евро растет на фоне ожиданий итогов выборов президента США.
ТАССвчера в 22:41
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На фоне выборов в США продолжился рост курса доллара по отношению к евро
ИА Красная Веснавчера в 00:10