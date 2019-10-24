Политика
Эхо МосквыНа форуме «Россия-Африка» были подписаны соглашения на 800 млрд рублей
Форум "Россия-Африка" проходил впервые. Ранее на нем стало известно о том, что Россия списала Африке $20 млрд долгов. Путин, выступая на форуме, сообщил о планах удвоить товарооборот России со странами африканского континента.
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с чего всё началось
Прообразом проведения форума стали ежегодные сессии Россия - Африка на Петербургском экономическом форуме, добавил советник президента России. "Через 2,5-3 года мы ожидаем возвращения к мероприятиям в том же формате, в котором мы их проводили сейчас", - сказал Кобяков.ТАСС08:51
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Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Культура
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Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Политика
Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России
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Общество
В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС
Ранее законопроект о введении штрафов за недолив топлива вернули из Госдумы РФ обратно в Минпромторг из-за разработки новой редакции КоАП.
Единоборства
Названы судьи и рефери боя Ковалёв — Альварес
2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится поединок чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Сауля Альвареса.
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Как заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов, 25 октября Бутину переведут из федеральной тюрьмы города Таллахасси в миграционный центр в Майами, после чего она вылетит в Москву.
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Космический телескоп «Спектр-РГ» достиг расчетной орбиты
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Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение в игре с венгерским "Ференцварошу" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Музыка
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Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
Общество
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Московский книжный магазин «Молодая Гвардия» вернул издателям ноябрьский номер «Дилетанта» из-за изображений Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.
Киберспорт
В Dota Underlords появятся парный и свободный режимы
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Армия и оружие
Россия продолжит мирить сирийцев и курдов
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о готовности России продолжать посреднические переговоры между сирийцами и курдами.
Общество
Суд продлил арест Абызова до конца января
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