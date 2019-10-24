Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыНа форуме «Россия-Африка» были подписаны соглашения на 800 млрд рублей

Форум "Россия-Африка" проходил впервые. Ранее на нем стало известно о том, что Россия списала Африке $20 млрд долгов. Путин, выступая на форуме, сообщил о планах удвоить товарооборот России со странами африканского континента.
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с чего всё началось

Сумма подписанных на форуме Россия - Африка контрактов составила более 800 млрд рублей

Прообразом проведения форума стали ежегодные сессии Россия - Африка на Петербургском экономическом форуме, добавил советник президента России. "Через 2,5-3 года мы ожидаем возвращения к мероприятиям в том же формате, в котором мы их проводили сейчас", - сказал Кобяков.
ТАСС08:51

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На форуме «Россия—Африка» заключили контракты на 800 млрд руб

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На форуме Россия — Африка заключены соглашения на 800 млрд рублей

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Комсомольская правда08:10

Россия и Африка подписали контракты на 800 миллиардов рублей

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