Прообразом проведения форума стали ежегодные сессии Россия - Африка на Петербургском экономическом форуме, добавил советник президента России. "Через 2,5-3 года мы ожидаем возвращения к мероприятиям в том же формате, в котором мы их проводили сейчас", - сказал Кобяков.

с чего всё началось

Форум "Россия-Африка" проходил впервые. Ранее на нем стало известно о том, что Россия списала Африке $20 млрд долгов. Путин, выступая на форуме, сообщил о планах удвоить товарооборот России со странами африканского континента.

На форуме «Россия-Африка» были подписаны соглашения на 800 млрд рублей

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