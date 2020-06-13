На газохранилище в Казани на улице Северо-Западная, 10 произошел взрыв, сообщило МЧС. Один человек погиб, несколько пострадали. СКР по Татарстану утверждает, что взрыв произошел на газовой заправке.

На газохранилище в Казани произошел взрыв

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