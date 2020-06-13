Происшествия
КоммерсантъНа газохранилище в Казани произошел взрыв
На газохранилище в Казани на улице Северо-Западная, 10 произошел взрыв, сообщило МЧС. Один человек погиб, несколько пострадали. СКР по Татарстану утверждает, что взрыв произошел на газовой заправке.
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В Казани на Северо-Западной взорвалась цистерна с газом, один человек погиб
Татар-информвчера в 16:14
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Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Футбол
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
Туринский футбольный клуб «Ювентус» в пятницу, 12 июня, сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.
Известия вчера в 20:52
Футбол
Эдуард Мор: «Не понимал, зачем Семак так сильно углублялся в учебники»
Бывший защитник «Спартака», «Сатурна» и московского «Торпедо» Эдуард Мор рассказал об учебе в луганском спортинтернате, выпускником которого также является главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Матч ТВ 03:50
Политика
США обнародуют расширенную версию доклада Мюллера по делу о России
Минюст США объявил о том, что скоро опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о "российском вмешательстве", сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 03:27
Политика
Зеленский заявил о желании вернуться к обсуждению «вопроса Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании вернуть обсуждение «вопроса Крыма» на повестку дня.
ФАН вчера в 11:59
Армия и оружие
Украинский эксперт считает, что РФ сможет захватить Херсон за три дня
Украинский военный эксперт Михаил Самусь считает, что армия РФ способна за короткое время захватить часть суши, по которой проходит Северо-Крымский канал.
Актуальные Новости вчера в 01:27
Кино
Киноакадемия США изменила правила выбора номинантов на «Оскар»
«Начиная с 94-й церемонии вручения в 2022 году, категория «Лучший фильм» будет состоять из десяти номинантов, а не числа, которое меняется из года в год», — пояснили представители «Оскара».
ФАН вчера в 22:18
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 11 июня в 06:33
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС
В Казани в связи с пожаром на газораспределительной станции ввели режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
RT на русском 02:14
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Кино
Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год
Компания Disney опубликовала новое расписание выхода фильмов в России на 2020 год. Картины начнут выходить с июля.
News.ru 10 июня в 10:40
Происшествия
В больнице в Орле произошел пожар в рентгенкабинете
Не менее 40 человек эвакуировали из больницы имени Семашко в Орле после возгорания в рентгенкабинете, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 04:06
Общество
Школьники получат аттестаты без экзаменов
Российские школьники получат аттестаты в этом году без сдачи экзаменов. Такое распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин.
Капитал страны 11 июня в 05:05
Кино
На экранах стартует показ сериала Сергея Урсуляка «Ненастье»
Piter.tv вчера в 14:20
Политика
Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru вчера в 13:27
Общество
На Украине зафиксирован новый антирекорд заболевших COVID-19 за сутки
На Украине зафиксирован новый антирекорд в виде 753 случаев коронавируса, которые выявили за прошедшие сутки.
Газета.Ru 02:53
Общество
В России выявили 8706 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 34,1% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:52
Общество
Во Владимирской области выявили 63 новых случая коронавируса
Утром 13 июня управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 63 новых случаях заболевания коронавирусной инфекции в регионе.
Владимирские ведомости 02:52
Общество
В Коми еще 156 человек заболело коронавирусом
Число зараженных перевалило за две тысячи В Республике Коми официально подтверждено еще 156 случаев заражения коронавирусом.
Pro Город Сыктывкар 03:58
Происшествия
На французской атомной подводной лодке произошел пожар
Коммерсантъ вчера в 15:35
Общество
Супруга Владимира Зеленского заразилась коронавирусом
Киев, 12 июня 2020, 14:59 — REGNUM У супруги президента Украины Владимира Зеленского — Елены выявлен коронавирус.
REGNUM вчера в 07:59
Общество
В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом
За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК вчера в 03:49
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного.
BFM.ru вчера в 22:38
Общество
Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту
Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в зарубежных странах показывает, что активность коронавируса в жаркую погоду не снижается.
REGNUM вчера в 11:47
Здоровье
ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом в Белоруссии достаточно серьёзной
Белоруссия ещё находится в стадии локальной передачи коронавируса, что является достаточно серьёзной ситуацией, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике Батыра Бердыклычева.
Аргументы и Факты вчера в 07:24
Армия и оружие
В США рассказали, почему России стоит опасаться вторжения НАТО
России стоит опасаться вторжения альянса НАТО, так как на протяжении последних веков на страну уже нападали со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и США.
Газета.Ru 01:17
Общество
В МВД России отметили снижение числа преступлений в мае
В России общее число преступлений, совершенных за май текущего года, снизилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Известия 04:07
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 11 июня в 07:27