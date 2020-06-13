Прибывшие на место спасатели установили, что около 22:00 произошел взрыв в здании операторной, в результате чего загорелась стационарная емкость готовой продукции объемом 200 кубометров. Происходило факельное горение высотой до 50 метров. Была угроза распространения огня на соседние резервуары.

На газораспределительной станции в Казани произошел взрыв

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