Происшествия
Телеканал Санкт-ПетербургНа газораспределительной станции в Казани произошел взрыв
Прибывшие на место спасатели установили, что около 22:00 произошел взрыв в здании операторной, в результате чего загорелась стационарная емкость готовой продукции объемом 200 кубометров. Происходило факельное горение высотой до 50 метров. Была угроза распространения огня на соседние резервуары.
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