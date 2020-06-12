с чего всё началось

На газовой заправке в Казани на улице Северо-Западная, 10 произошел взрыв. Один человек погиб, несколько пострадали. СКР по Татарстану возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ).

На газовой заправке в Казани произошел взрыв

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Наука Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19. 430

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