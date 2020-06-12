Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНа газовой заправке в Казани произошел взрыв

На газовой заправке в Казани на улице Северо-Западная, 10 произошел взрыв. Один человек погиб, несколько пострадали. СКР по Татарстану возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ).
Читать в источнике
Комментировать35
с чего всё началось
Следственный комитет Республики Татарстан возбудил уголовное дело после взрыва сжиженного газа на газораспределительной станции в Казани, сообщается 13 июня на сайте
 ведомства.
Известия19:04

Подробнее о событии

Факельное горение зафиксировали на газораспределительной станции в Казани

ТАСС19:14

Более ста человек работают на пожаре на газораспределительной станции в Казани

Татар-информ18:00

В Казани на месте взрыва превышения ПДК не выявлено

Реальное время19:02

Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам

РИА Новости18:53

Ростехнадзор выявлял нарушения на казанской базе, где произошел взрыв

Inkazan20:27

Экологи не выявили загрязнения воздуха после взрыва газа на заправке в Казани

Интерфакс19:43

МЧС по пожаре на газохранилище: «Однозначно сказать, что угроза снята пока не можем»

БИЗНЕС Online18:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 20:38, Ашберн
Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК вчера в 00:00
169
Экономика

Власти Дагестана разработали механизм выхода из кризисной ситуации

Власти Дагестана разработали механизм выхода из кризисной ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РД.
ГТРК Дагестан 16:18
7
Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 05:08
175
Кино

«Довод» Кристофера Нолана перенесли на 31 июля

Студия Warner Bros. отложила новый фильм Кристофера Нолана «Довод» на две недели — теперь он выйдет в прокат не 17 июля, а 31 числа.
Игромания.ру 18:31
Происшествия

Французская полиция устроила акцию протеста на Елисейских полях

В Париже в пятницу полицейские профсоюзы припарковали десятки автомобилей у подножия Триумфальной арки, прежде чем проехать по Елисейскому полям.
Коммерсантъ 05:56
5
Экономика

Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев.
Ведомости вчера в 07:01
205
Финансы

Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года

Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru 17:12
1
Общество

Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров

Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 13:03
13
Общество

Рошаль обратил внимание президента на «дело калининградских врачей»

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:04
395
Общество

Утечка: новую игру по «Звёздным войнам» назвали Star Wars: Squadrons

В игре присутствует как сюжетная кампания, так и мультиплеер: основная ставка делается на последнюю.
Evo-rus.com 12:38
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
1,9K
Политика

Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
RT на русском 06:52
18K
Происшествия

Ефремов записал видеообращение к людям

Lenta.ru 18:03
1,3K
Авто

Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 10 июня в 15:16
38
Происшествия

Ефремов не нарушил условия домашнего ареста, записав видеообращение

Записанное артистом Михаилом Ефремовым видеообращение с извинениями перед родственниками погибшего в ДТП Михаила Захарова не является нарушением правил содержания под домашним арестом.
РЕН ТВ 18:57
2
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии водителя

Аргументы и Факты 20:04
Политика

Пушков объяснил отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому

Lenta.ru вчера в 20:12
1,2K
Здоровье

Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском 10:12
141
Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
513
Политика

В США обяжут делать доклад о поддержке Россией расистов в мире

Власти США представили проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год, документ требует делать доклад о поддержке расистов в США и Европе, которая составителями приписывается России.
Lenta.ru вчера в 18:38
34
Происшествия

Пожар на газопроводе в Омске потушили

Ранее ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил о возгорании газопровода в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградская и 2-я Солнечная.
РИА Новости 12:46
41
Футбол

Геркус: Мещеряков был против перехода Дзюбы в «Локомотив»

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус заявил о том, что председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков сорвал трансфер Артема Дзюбы в московский клуб.
Газета.Ru 10:43
1
Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
430
Гаджеты

Нет, ваш процессор AMD не сгорит из-за манипуляций системной платы

Вчера в Сети появилась информация о том, что некоторые производители системных плат для процессоров AMD делают так, чтобы платы занижали показания датчика энергопотребления, заставляя процессор считать, что у него есть запас мощности.
iXBT.com 10 июня в 03:10
2
Общество

Диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому за неделю

Специалист посоветовал начать заниматься спортом, так как физические нагрузки помогают вырабатываться дофамину.
News.ru 12:20
95
Общество

Бурдж-Халифа подсветили триколором

Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвет российского флага в честь Дня России. Об этом говорится в Twitter администрации башни.
Газета.Ru 17:23
405
Игры

В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved

После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru вчера в 11:24
46
Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего

Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
45
Здоровье

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском вчера в 02:45
717
Политика

Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 01:59
274
Главное