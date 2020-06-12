Происшествия
КоммерсантъНа газовой заправке в Казани произошел взрыв
На газовой заправке в Казани на улице Северо-Западная, 10 произошел взрыв. Один человек погиб, несколько пострадали. СКР по Татарстану возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ).
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с чего всё началось
Следственный комитет Республики Татарстан возбудил уголовное дело после взрыва сжиженного газа на газораспределительной станции в Казани, сообщается 13 июня на сайте ведомства.Известия19:04
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Власти Дагестана разработали механизм выхода из кризисной ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РД.
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Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
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Французская полиция устроила акцию протеста на Елисейских полях
В Париже в пятницу полицейские профсоюзы припарковали десятки автомобилей у подножия Триумфальной арки, прежде чем проехать по Елисейскому полям.
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Profinance.ru 17:12
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Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 13:03
Общество
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Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:04
Общество
Утечка: новую игру по «Звёздным войнам» назвали Star Wars: Squadrons
В игре присутствует как сюжетная кампания, так и мультиплеер: основная ставка делается на последнюю.
Evo-rus.com 12:38
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Политика
Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
RT на русском 06:52
Происшествия
Ефремов записал видеообращение к людям
Lenta.ru 18:03
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 10 июня в 15:16
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Ефремов не нарушил условия домашнего ареста, записав видеообращение
Записанное артистом Михаилом Ефремовым видеообращение с извинениями перед родственниками погибшего в ДТП Михаила Захарова не является нарушением правил содержания под домашним арестом.
РЕН ТВ 18:57
Происшествия
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Аргументы и Факты 20:04
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Пушков объяснил отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому
Lenta.ru вчера в 20:12
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском 10:12
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
Политика
В США обяжут делать доклад о поддержке Россией расистов в мире
Власти США представили проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год, документ требует делать доклад о поддержке расистов в США и Европе, которая составителями приписывается России.
Lenta.ru вчера в 18:38
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Пожар на газопроводе в Омске потушили
Ранее ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил о возгорании газопровода в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградская и 2-я Солнечная.
РИА Новости 12:46
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Геркус: Мещеряков был против перехода Дзюбы в «Локомотив»
Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус заявил о том, что председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков сорвал трансфер Артема Дзюбы в московский клуб.
Газета.Ru 10:43
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Гаджеты
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Вчера в Сети появилась информация о том, что некоторые производители системных плат для процессоров AMD делают так, чтобы платы занижали показания датчика энергопотребления, заставляя процессор считать, что у него есть запас мощности.
iXBT.com 10 июня в 03:10
Общество
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Специалист посоветовал начать заниматься спортом, так как физические нагрузки помогают вырабатываться дофамину.
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Бурдж-Халифа подсветили триколором
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Газета.Ru 17:23
Игры
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После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru вчера в 11:24
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Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего
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RT на русском вчера в 02:45
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Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 01:59