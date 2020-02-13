Общество
Газета.RuНа гербе Белоруссии Россию заменят на Европу
Белорусские власти намерены обсудить проект изменения государственного герба. Так, чиновники предлагают подкорректировать размеры его деталей, а также цвет элементов, сделав его менее "кислотным". Кроме того, Россия на изображении внизу герба будет заменена на Европу.
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Футбол
«ПСЖ» постарается удержать Мбаппе от перехода в «Реал»
Французский "Пари Сен-Жермен" намерен улучшить условия контракта Килиана Мбаппе, чтобы удержать его от перехода в мадридский "Реал".
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Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
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Dagbladet (Норвегия): дразнят Россию мертвыми критиками (Dagbladet)
В 23:31 27 февраля 2015 года несколькими выстрелами в спину был убит Борис Немцов, один из активнейших критиков Путина.
Общество
Синоптики прогнозируют новые рекорды тепла в Центральной России
Рекордно тёплая погода ожидается на следующей неделе в регионах Центральной России.
Политика
Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2»
Президент России Владимир Путин отказался вводить в стране понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама».
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Дамаск и Москву в нападении на мирных граждан в Идлибе
Ранее стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе.
Авто
В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW
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Фуркад собрался судиться с Резцовой
Общество
В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева
Резонансные посты в социальной сети Facebook внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана написаны под влиянием определенных людей, которые пользуются тем, что он проходит лечение от наркозависимости, обсуждать их неэтично, считает министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
Экономика
Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Хоккей
Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ
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Панкратов-Чёрный рассказал, на что хватает его пенсии
Авто
Названы сроки появления в России нового Haval H5
Китайский внедорожник Haval H5 может добраться до России уже в первой половине текущего года.
Общество
Ляйсан Утяшева пожаловалась на жизнь в США
Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала подписчикам в Instagram о проблеме, с которой столкнулась во время пребывания в США.
Гаджеты
В Россию приехал планшет MediaPad M6 от Huawei
Китайский техногигант Huawei привез в Россию свой новый планшет с большим экраном (10,8 дюйма) и емкой батареей на 7,5 тысячи мАч, которой хватит на 11 часов видеопросмотра вкачестве HD.
Политика
Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие
Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Экономика
Польша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2
Напомним, антимонопольный орган Польши (UOKiK) в 2018 году инициировал расследование против ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов, которые приняли участие в реализации проекта "Северный поток - 2". Его не устроило создание совместного предприятия.
Общество
В России могут провести «гаражную амнистию»
Политика
Кадыров объяснил назначение родственников на руководящие должности
Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства кандидатов с его отцом Ахматом Кадыровым.
Происшествия
Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска
Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
Культура
В Музее русского импрессионизма открылась выставка Юрия Анненкова
Из российских музеев полотна предоставили Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина, Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства и другие.
Футбол
Полузащитник «Зенита» Малком назвал самые сложные моменты реабилитации
Полузащитник петербургского «Зенита» Малком, получивший травму во время своего второго выхода на поле за клуб, рассказал о том, что было самым сложным в процессе восстановления в интервью бразильскому изданию Yahoo Esportes.
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Политика
Столтенберг призвал Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает президента Украины Владимира Зеленского приложить дополнительные усилия для урегулирования конфликта в Донбассе.