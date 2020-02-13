Белорусские власти намерены обсудить проект изменения государственного герба. Так, чиновники предлагают подкорректировать размеры его деталей, а также цвет элементов, сделав его менее "кислотным". Кроме того, Россия на изображении внизу герба будет заменена на Европу.

На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу

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