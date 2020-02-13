Общество

Lenta.ruLenta.ruНа гербе Белоруссии Россию заменят на Европу

Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы. Кроме того, герб станет объемнее, а надпись «Республика Беларусь» — четче. По словам министра юстиции Олега Слижевского это сделает герб государства более миролюбивым.
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Герб Белоруссии сделают миролюбивым и передвинут на нем Россию

Вести.Ru08:47

В Белоруссии рассмотрят проект закона о «миролюбивом» гербе

РЕН ТВ08:25

Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии

Газета.Ru05:24

Белоруссия сделает герб позитивным и миролюбивым

News.ru07:39

На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу

Lenta.ru07:32

Белоруссия сделает советскому гербу «евроремонт» почти без России

Телеканал 360°06:22

Белоруссия изменит герб на более миролюбивый

Известия07:52
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:09, Ашберн

У Беларуси будет новый герб: Россию на глобусе заменили Европой

КП - Беларусь08:15
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
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News.ru 07:46
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Пока предприятие Nissan в Северной столице функционирует без перебоев.
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Среди гостей был и повзрослевший сын пары Петра.
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Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Менеджер проектов ФБК Леонид Волков рассказал, что Альфа-банк отказался разблокировать счета сотрудников, по которым истек срок ареста.
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Ученые НАСА хотят поэкспериментировать с плесенью из Чернобыля на МКС

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Общество

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Создан мобильник с дисковым номеронабирателем

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Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
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Эхо СССР. Российские хоккеисты установили коллективный рекорд в НХЛ

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Вступить в силу нововведения могут уже в 2021 году, планируется, что «гаражная амнистия» продлится до 2025 года, пояснили в Росреестре.
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Биатлон

Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).
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Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям

Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям, в результате был убит 14-летний мальчик, еще один местный житель получил ранения.
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