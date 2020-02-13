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Lenta.ruНа гербе Белоруссии Россию заменят на Европу
Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы. Кроме того, герб станет объемнее, а надпись «Республика Беларусь» — четче. По словам министра юстиции Олега Слижевского это сделает герб государства более миролюбивым.
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
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Путин назвал число предложений по поправкам в Конституцию вызовом
Президент Владимир Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию. По его словам, число предложений является серьёзным вызовом.
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Компания готовит к выходу свой первый полностью электрический кроссовер. Его назовут Enyaq, что означает «источник жизни».
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Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову
Ранее Жуков был осужден на три года условно за призывы к экстремистской деятельности. Таким образом, приговор вступил в силу.
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Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
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Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
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Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
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Пока предприятие Nissan в Северной столице функционирует без перебоев.
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Видео дочери Успенской со словами о дьяволе вызвало споры в Сети
После чего Плаксина обронила загадочную фразу, которая впоследствии вызвала споры в Сети.
Экономика
Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов.
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США ввели санкции против трёх организаций из России
Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
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Альфа-банк отказался разблокировать счета ФБК
Менеджер проектов ФБК Леонид Волков рассказал, что Альфа-банк отказался разблокировать счета сотрудников, по которым истек срок ареста.
Космос
Ученые НАСА хотят поэкспериментировать с плесенью из Чернобыля на МКС
Черная плесень со стен Чернобыльской АЭС, способная поглощать радиацию, станет объектом экспериментов американских ученых на борту МКС, 11 февраля сообщает украинское агентство «Правительственный курьер».
Общество
Госдума упрощает процедуру банкротства для малоимущих должников
Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру банкротства для малоимущих должников, передает корреспондент «Росбалта».
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Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Хоккей
Эхо СССР. Российские хоккеисты установили коллективный рекорд в НХЛ
Рекордное число представителей советско-российской хоккейной школы было заиграно за различные команды в Национальной хоккейной лиге в сезоне 2019/2020, 13 февраля сообщает официальный веб-сайт НХЛ Ни разу с того момента, как в сезоне НХЛ 2004/2005 был введен «потолок зарплат», в лиге не участвовало больше 46 хоккеистов с российским гражданством за один сезон.
Общество
Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году
Вступить в силу нововведения могут уже в 2021 году, планируется, что «гаражная амнистия» продлится до 2025 года, пояснили в Росреестре.
Биатлон
Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).
Армия и оружие
Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям
Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям, в результате был убит 14-летний мальчик, еще один местный житель получил ранения.