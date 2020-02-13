Политика
КоммерсантъНа гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы
На проекте герба очертания карты смещено с России на европейскую часть материка. «В выпуклом изображении складывается ощущение, что параллели и меридианы находятся как бы над самим земным шаром, и он получается помещен в некую клетку»,— добавил министр.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:09, Ашберн
Политика
Украина может посчитать население Донбасса и Крыма с помощью спутника
Украинское правительство изучает возможность переписи населения в Донбассе и Крыму с помощью спутника, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена кабинета министров Дмитрия Дубилета.
Армия и оружие
Издание Sohu назвало долларовые манипуляции России проблемой для США
Мировая финансовая система находится на пороге глобальных изменений, в результате которых может прийти конец долларовой гегемонии США.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Политика
Приднестровье захотело увеличить численность миротворцев из России
Речь идет об увеличении миротворческих сил с нынешних 400 военнослужащих до 4,2 тысячи.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Политика
Гражданина Германии арестовали за нарушение эмбарго в отношении России
Среди прочего Брюссель ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и ограничил экспорт товаров двойного назначения, которые предназначены для военного использования в России.
Футбол
Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Авто
Опубликованы первые изображения нового Renault Logan
Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит шутку Тарасова про коронавирус
Instagram Обращение в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу шутки российского футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус будет принято в четверг или пятницу.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала 17-летнего сына от Андрея Кончаловского
Поклонники Юлии Высоцкой заметили и высоко оценили красоту, породистость и врожденную аристократичность ее сына.
Авто
Названы сроки запуска в России нового Haval H5
Сообщалось, что китайский аналог УАЗа встанет на конвейер тульского завода в конце первого квартала нынешнего года, причем сборка будет вестись крупноузловым методом.
Общество
Мощный циклон принесет в Россию сильный ветер и падение давления
Мощный атлантический циклон придет в западные регионы России в выходные дни, а к понедельнику доберется и до Москвы.
Политика
МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Экономика
ФАС выдала предписание РЖД по закупке компьютеров на 1,2 млрд рублей
Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала законными жалобы на исключение из закупки РЖД вычислительной техники на 1,2 млрд рублей трех поставщиков российского оборудования и предписала устранить нарушения, следует из сообщения службы.
Происшествия
СК возбудил дело после смерти ребенка в красноярской больнице
Следователи возбудили уголовные дела после смерти двухлетнего ребенка в красноярской больнице, который, по версии СК, не дождался лекарства из-за отсутствия финансирования, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
Здоровье
Врачи назвали продукты, восстанавливающие работу кишечника
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Хоккей
ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ
Культура
Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска
Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
Происшествия
Мужчина упал на рельсы станции «Марьина роща» метро Москвы
Мужчина упал на рельсы на станции "Марьина роща" московского метро. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Папарацци сфотографировали новую фигуру Адель, похудевшую на 45 кг
Папарацци смогли сфотографировать её новую фигуру.
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Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
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