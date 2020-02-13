На проекте герба очертания карты смещено с России на европейскую часть материка. «В выпуклом изображении складывается ощущение, что параллели и меридианы находятся как бы над самим земным шаром, и он получается помещен в некую клетку»,— добавил министр.

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