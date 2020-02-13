Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.
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На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

РИА Новости17:32

Минюст предложил сделать герб Белоруссии более миролюбивым

РБК12:55

На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу

Газета.Ru10:31

Герб Белоруссии планируют сделать более миролюбивым

RT на русском11:14

В Белоруссии изменят некоторые элементы государственного герба

ТАСС11:09

На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

Коммерсантъ11:17

На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу

Lenta.ru07:32
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 19:17, Ашберн

У Беларуси будет новый герб: Россию на глобусе заменили Европой

КП - Беларусь08:15
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
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Зидан попал в ДТП, сделал совместное фото с пострадавшим и избежал разбирательств

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Hyundai и Canoo разработают платформу для электромобилей будущего

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Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
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ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

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Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России

Однополые браки в России не будут узаконены, браком по-прежнему будет признаваться только союз мужчины и женщины.
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Бывший замглавы Новокузнецка Федорчук арестован на два месяца

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Защищенные компьютеры на базе «Эльбруса» представил «Ростех»

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Tesla отзывает 15 тысяч электромобилей Model X в США и Канаде

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Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
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Эксперт назвал главное качество, необходимое космонавтам

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Amazon через суд заблокировала контракт Microsoft с Пентагоном

Исполнение контракта между Microsoft и Пентагоном стоимостью $10 млрд временно остановлено по решению суда, сообщает 13 февраля телеканал CNBC.
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