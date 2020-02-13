Политика
РИА НовостиНа гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы
Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
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Государственная корпорация Ростех представила свою новую разработку: персональные компьютеры (ПК) на базе процессоров «Эльбрус», которые будут изготавливать под заказ для государственных и корпоративных организаций.
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Исполнение контракта между Microsoft и Пентагоном стоимостью $10 млрд временно остановлено по решению суда, сообщает 13 февраля телеканал CNBC.
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