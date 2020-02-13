Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.

На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

Общество СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка В октябре Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов.

Здоровье Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.

Футбол РФС одобрил реформу Кубка России Сегодняшнее заседание исполнительного комитета РФС было посвящено нескольким вопросам, главным из которых стала реформа самого Кубка.

Происшествия Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Политика Генсек НАТО обратился к Зеленскому с призывом о ситуации в Донбассе НАТО призывает президента Украины Владимира Зеленского приложить дополнительные усилия к мирному урегулированию конфликта в Донбассе и не нарушать режим прекращения огня, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Авто Fitch: Автомобильный сектор пострадает от коронавируса в 2020 году "Вспышка коронавируса может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году", — полагает агентство.

Политика Нидерланды отказались передать России уголовное производство по MH17 Власти Нидерландов отказали Москве в проведении в России судебного процесса над лицами, которых подозревают в причастности к крушению в небе над Украиной Boeing 777, следовавшего 17 июля 2014 года рейсом MH17.

Гаджеты Защищенные компьютеры на базе «Эльбруса» представил «Ростех» Государственная корпорация Ростех представила свою новую разработку: персональные компьютеры (ПК) на базе процессоров «Эльбрус», которые будут изготавливать под заказ для государственных и корпоративных организаций.