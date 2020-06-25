Политика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ Совфеде не исключили провокаций в день голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию РФ, проводимое 1 июля, может сопровождаться провокативными акциями, инспирированными извне, 25 июня заявил председатель комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
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В Совфеде заявили о «внешней атаке» на голосование по Конституции

РБК10:08

В Совфеде заявили о «внешней атаке» на голосование по Конституции

News.ru08:11

В Совфеде заявили о «внешней атаке» на голосование по Конституции России

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