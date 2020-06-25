Голосование по поправкам в Конституцию РФ, проводимое 1 июля, может сопровождаться провокативными акциями, инспирированными извне, 25 июня заявил председатель комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

В Совфеде не исключили провокаций в день голосования по Конституции

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