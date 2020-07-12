Стороны обвиняют в инциденте друг друга. По версии Азербайджана, потери есть у обеих сторон, Армения утверждает, что пострадали только силы противника. В Баку сообщили, что вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня на границе в Товузском районе.

На границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение

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