Армия и оружие

Вести.RuВести.RuНа границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение

На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
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Вооруженное столкновение произошло на границе Армении и Азербайджана

Интерфакс11:02

На границе Азербайджана и Армении произошло столкновение, есть жертвы

Газета.Ru12:59

На границе Азербайджана и Армении произошло столкновение

РИА Новости09:19

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ТАСС09:42

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Sputnik Армения09:39

На границе Армении и Азербайджана начались бои

Lenta.ru10:07

Минобороны назвало потери азербайджанской армии в бою на границе с Арменией

Sputnik Азербайджан09:44
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За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом в мире.
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В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

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Полиция задержала 12-летнего ребенка по делу об угрозах в адрес Заа

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Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

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Футбол

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Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе пообщался с поклонниками железнодорожников после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
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Вассерман назвал военным преступлением действия Украины против России

Политолог пояснил, что, согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий.
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Почему США и Индия ополчились на TikTok

Индийский премьер-министр Нарендра Моди подписал бумаги о блокировке десятков китайских приложений, а в первую очередь — TikTok.
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Происшествия

Трасса М-5 в Челябинской области встала в пробке из-за аварии

Авария произошла на 108-м километре трассы — в районе поворота на Снежинск. Пострадавших в ДТП нет, однако машины перегородили дорогу.
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Автоспорт

Квят снова отказался встать на колено в знак борьбы с расизмом

Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят отказался вставать на одно колено перед гонкой в рамках Гран-при Штирии.
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Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

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Происшествия

Три человека пострадали при жесткой посадке самолета под Тверью

Газета.Ru 09:16
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Автоэксперты назвали главные преимущества «механики» перед АКПП

Эксперты из «АиФ» назвали несколько преимуществ механической коробки передач. Самая главная причина — надежность.
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Космический телескоп «Гамма-400» запустят на «Ангаре» с «Восточного»

РИА Новости 08 июля в 22:27
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Общество

В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах

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Политика

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
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Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда

Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru 10:14
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
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Армия и оружие

Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции

Бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан заявил, что испытания российских систем С-400 позволили турецким военнослужащим изучить особенности применения, а также оценить эффективность российских комплексов и, вероятно, обнаружить слабые места.
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Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas

В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad.
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В середине второго тайма Чалов открыл счёт в матче, а на 88-й минуте игры "Рубин" сравнял счет, благодаря голу с пенальти, который уверенно реализовал Евгений Марков.
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В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
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Дакота рассказала о конфликте с Рудковской из-за сумок «LV»

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В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
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Скандальный монах Сергий предложил Путину передать ему все полномочия

Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия.
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