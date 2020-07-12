Армия и оружие
Вести.RuНа границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение
На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
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Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс 11:51
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом в мире.
Lenta.ru 13:14
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
Взгляд.ру 08:04
Футбол
Полиция задержала 12-летнего ребенка по делу об угрозах в адрес Заа
Пресс-служба ведомства сообщила, что по этому делу был задержан 12-летний мальчик.
Спорт-Экспресс 12:41
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Происшествия
При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских
РИА Новости вчера в 05:58
Общество
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
Футбол
Кикнадзе встретился с болельщиками после матча с «Уфой»
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе пообщался с поклонниками железнодорожников после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
RT на русском 12:48
Политика
Вассерман назвал военным преступлением действия Украины против России
Политолог пояснил, что, согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий.
News.ru 01:42
Политика
Почему США и Индия ополчились на TikTok
Индийский премьер-министр Нарендра Моди подписал бумаги о блокировке десятков китайских приложений, а в первую очередь — TikTok.
НТВ 12:57
Происшествия
Трасса М-5 в Челябинской области встала в пробке из-за аварии
Авария произошла на 108-м километре трассы — в районе поворота на Снежинск. Пострадавших в ДТП нет, однако машины перегородили дорогу.
74.ru 08:51
Автоспорт
Квят снова отказался встать на колено в знак борьбы с расизмом
Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят отказался вставать на одно колено перед гонкой в рамках Гран-при Штирии.
Lenta.ru 10:19
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
News-24.ru вчера в 06:38
Авто
Автоэксперты назвали главные преимущества «механики» перед АКПП
Эксперты из «АиФ» назвали несколько преимуществ механической коробки передач. Самая главная причина — надежность.
Live24 09 июля в 08:54
Космос
Космический телескоп «Гамма-400» запустят на «Ангаре» с «Восточного»
РИА Новости 08 июля в 22:27
Общество
В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах
Picsnews.net вчера в 11:22
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru 06:06
Общество
Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда
Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru 10:14
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Армия и оружие
Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции
Бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан заявил, что испытания российских систем С-400 позволили турецким военнослужащим изучить особенности применения, а также оценить эффективность российских комплексов и, вероятно, обнаружить слабые места.
Военное дело 04:55
Игры
Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas
В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad.
Discover24 02:26
Футбол
ЦСКА — Рубин 1:1
В середине второго тайма Чалов открыл счёт в матче, а на 88-й минуте игры "Рубин" сравнял счет, благодаря голу с пенальти, который уверенно реализовал Евгений Марков.
Bobsoccer 13:16
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Шоу-бизнес
Дакота рассказала о конфликте с Рудковской из-за сумок «LV»
Рита Дакота, фото из Instagram @ritadakota, Яна Рудковская, фото из Instagram @rudkovskayaofficial Певица Рита Дакота рассказала о неудачном опыте участия в розыгрыше сумок от Louis Vuitton и конфликте с Яной Рудковской из-за её «статуса».
HotGeo вчера в 06:39
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Политика
Скандальный монах Сергий предложил Путину передать ему все полномочия
Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия.
Екатеринбург Онлайн 10:01