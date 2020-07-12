Армия и оружие
Вести.RuНа границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение
На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
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Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
Происшествия
По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
Известия 04:21
Общество
Венгрия вводит ограничения на въезд из-за коронавируса
Что касается иностранцев, то граждане стран "желтой" зоны должны будут следовать такому же порядку, а гражданам государств "красной" зоны въезд в Венгрию временно запрещен.
Российская газета 09:12
Футбол
«Локомотив» ушел от поражения в матче чемпионата России с «Уфой»
«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 11:35
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре.
Коммерсантъ 10:55
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском вчера в 11:19
Происшествия
В Германии мужчина с луком и стрелами разоружил наряд полиции
Утром в воскресенье на месте появился наряд полиции, однако правоохранителям не только не удалось задержать злоумышленника, у которого нашлись еще и пистолет с ножом, они еще и лишились своего оружия – неведомым образом мужчина забрал у них пистолеты и скрылся в лесу.
Вести.Ru 10:57
Автоспорт
Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии
Российский пилот "Формулы-1" Дании Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии.
Газета.Ru 10:09
Политика
На Украине рассказали о планах показывать фильмы на мове в Москве
Киеву следует поработать над возрождением величия кинематографа, чтобы в Москве показывали фильмы на украинском языке, заявил уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь.
Известия вчера в 23:35
Общество
В Роскосмосе ответили на слова Илона Маска о Сергее Королеве
Rambler News Service вчера в 04:00
Происшествия
Пресс-секретарь Фургала опровергла сообщения о задержании
RT на русском 09:26
Армия и оружие
В Китае рассказали, чем Россия может победить США в войне
Аналитики китайского портала Sohu «проработали» на своих страницах сценарий конфликта между США и Россией и, учитывая оружейные возможности обеих стран, представили, кто будет более удачлив в атаке.
Shraibikus News 05:55
Политика
Песков: Высказывания Зеленского о роли СССР в ВОВ коробят Путина
Высказывания лидера Украины о роли СССР в ВОВ коробят его коллегу из России. Каждый гражданин для Путина – это священная тема.
Актуальные Новости 09:07
Игры
Лара Крофт тряхнет стариной: Square Enix обновила торговую марку Tomb Raider The Ultimate Experience
Srnsk вчера в 17:23
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Автоспорт
Маттиа Бинотто об аварии напарников «Феррари»: «Худшее окончание очень плохого уик-энда. Сейчас не время искать виновных»
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто ответил на вопрос о том, что он скажет Себастьяну Феттелю и Шарлю Леклеру после столкновения.
Sports.ru 10:25
Футбол
Талалаев: наши славянские ребята быстро теряют грань между уверенностью и самоуверенностью
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев поделился мнением о предстоящем матче 28-го тура РПЛ с московским «Динамо».
Чемпионат 11:09
Общество
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Политика
Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Президент Турции Тайип Эрдоган высказался о мнении других стран в отношении вопроса о превращении собора Святой Софии в мечеть, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 03:21
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Наука
Ученые назвали продукт для профилактики гипертонии
Ряд продуктов питания способствует нормализации артериального давления и они рекомендуются людям с гипертонией.
Общественная служба новостей 10:35
Политика
Школьникам из Киева пришлось извиняться за слова о российском Крыме
Учащиеся школы №90, расположенной в Киеве, разместили в социальных сетях видео, в котором говорят, что Крым является российской территорией.
Экономика сегодня 04:30
Общество
Роспотребнадзор: коронавирус не передается во время купания
В Роспотребнадзоре заявили, что россиянам не следует бояться заразиться коронавирусом во время купания, так как вирус умирает в воде, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 03:33
Здоровье
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01