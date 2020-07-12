Армия и оружие
ИзвестияЧисло погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
В министерстве обороны Азербайджана сообщили о гибели еще одного военного в результате боестолкновения на границе с Арменией. Как сообщается на сайте ведомства. в больнице умер солдат, получивший в ходе конфликта тяжелые ранения. Таким образом, со стороны Азербайджана погибли три человека.
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При этом пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанские военные на автомобиле попытались нарушить госграницу.Новая газета10:55
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Минобороны опубликовало имена погибших в результате провокации противника военнослужащих
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