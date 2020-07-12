Армия и оружие

ИзвестияИзвестияЧисло погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

В министерстве обороны Азербайджана сообщили о гибели еще одного военного в результате боестолкновения на границе с Арменией. Как сообщается на сайте ведомства. в больнице умер солдат, получивший в ходе конфликта тяжелые ранения. Таким образом, со стороны Азербайджана погибли три человека.
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с чего всё началось
При этом пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила
, что азербайджанские военные на автомобиле попытались нарушить госграницу.
Новая газета10:55

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Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия14:49

Третий азербайджанский военный умер после инцидента на границе с Арменией

РИА Новости14:42

Азербайджанские ВС отброшены при попытке занять армянский опорный пункт – Минобороны

Sputnik Армения09:39

Вооруженное столкновение произошло на границе Армении и Азербайджана

Интерфакс11:02

На границе Армении и Азербайджана начались бои

Lenta.ru10:07

Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в артиллерийских обстрелах на границе

ТАСС09:42

Минобороны опубликовало имена погибших в результате провокации противника военнослужащих

Sputnik Азербайджан14:21
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Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
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Общество

ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа заразившихся коронавирусом

За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости 13:07
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Трамп заявил о разработке в США самого крупного ледокола в мире

МИР 24 вчера в 15:00
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Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Екатеринбурге

Открытое горение на территории промышленной площадки в Екатеринбурге, где ранее загорелся ангар с промышленным оборудованием, ликвидировано.
ТАСС 14:49
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Общество

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
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Космос

Древняя жизнь на Марсе: сможет ли новая миссия найти ее следы

Новые датчики Марса из Соединенных Штатов, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая будут запущены этим летом.
Planet Today вчера в 08:54
Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Общество

Анита Цой рассказала о самом жутком проявлении коронавируса

Певица Анита Цой в беседе с "Московским Комсомольцем" рассказала, что стало для нее самым страшным проявлением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 14:02
Футбол

Два пенальти помогли «Динамо» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ

RT на русском 13:31
Авто

Lamborghini представил самый мощный гибридный родстер

Итальянский бренд Lamborghini официально презентовал открытую версию своего гибридного суперкара Sian.
Somanyhorses 09 июля в 08:19
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Музыка

Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню убитому в США Джорджу Флойду

Популярная американская рок-группа Bon Jovi написала песню «American Reckoning» и посвятила ее светлой памяти афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, которые охватили Соединенные Штаты Америки, пишет Rolling Stone.
Live24 13:01
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Политика

Трамп отверг идею выводить США из НАТО

Американский лидер Дональд Трамп отверг идею выводить США из НАТО.
Evo-rus.com 00:08
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Политика

Скандальный монах Сергий призвал Путина передать ему свои полномочия

Южный Федеральный 13:48
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Политика

Путин объяснил уважительный тон диалога с партнерами России

Россия ведет диалоги с другими странами в исключительно уважительном тоне, отстаивая свои интересы без истерики и надрыва - рассказал глава государства Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 04:30
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Экономика

Кудрин сообщил о застое в экономике

Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости вчера в 18:40
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Биатлон

Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону

Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону.
МК-Спорт вчера в 11:21
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
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Общество

Москву ожидает новое арктическое вторжение

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
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Футбол

Кикнадзе рассказал о том, что "Локомотив мог возглавить Арсен Венгер

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о том, что красно-зеленых мог возглавить экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, передает Fclmnews.
Газета.Ru 14:38
Общество

Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом

Две трети жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.
РИА Новости 04:05
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Общество

Жители Новороссийска сфотографировали комету Neowise в ночном небе

Жителям Новороссийска удалось не только полюбоваться кометой, но и заснять ее.
Наша газета (Новороссийск) 09:30
Общество

Все анонсы и трейлеры Ubisoft Forward

Ubisoft представит Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и другие проекты, а также раздаст игрокам РС-версию Watch Dogs 2. Мероприятие Ubisoft Forward стартует в 22:00 по московскому времени.
Srnsk 14:24
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Общество

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Потребителей в России освободили от оплаты установки приборов учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тысяч рублей.
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Технологии

Разработчиков Linux обяжут заменять термины в коде в стиле BLM

Замену некоторых программистских терминов в коде операционной системы (ОС) Linux одобрил ее разработчик Линус Торвальдс 10 июля.
ИА Красная Весна вчера в 16:14
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Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru 08:00
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Политика

Песков заявил о ждущих россиян экономических трудностях из-за пандемии

Вся структура руководства Российской Федерации работала в период эпидемии коронавируса и связанного с ней экономического кризиса как слаженный механизм.
Газета.Ru 10:31
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Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
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Политика

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru 06:06
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